Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre

La Guardia Civil refuerza su compromiso con la protección de las personas mayores en Zamora, la provincia española con mayor tasa de envejecimiento, en la que a lo largo de las últimas semanas se han registrado casos de desapariciones involuntarias.

Las cifras demuestran un aumento exponencial de las desapariciones involuntarias y solo en el mes de noviembre se contabilizaron seis, de las que cinco se corresponden con mayores que tienen entre 63 y 95 años, aunque todas ellas se resolvieron de forma favorable gracias a los dispositivos de búsqueda coordinados por la Guardia Civil.

Las desapariciones involuntarias de personas mayores se registraron en diversas localidades como Moveros, Villaferrueña, La Tuda, Toro, Cañizal y Fermoselle. En todos los casos, los desaparecidos fueron hallados con vida y retornaron a sus domicilios.

El Plan Estratégico de la Guardia Civil contempla una especial atención a los colectivos desprotegidos, siendo el de las personas mayores uno de los más vulnerables. En la actualidad, las circunstancias sociológicas dificultan, en parte, la labor asistencial de las familias, lo que motiva que, en numerosas ocasiones, personas de la tercera edad vivan solas. Esta situación favorece que, debido a su vulnerabilidad, se encuentren dentro del rango más habitual en los casos de desapariciones involuntarias en el medio rural.

A esta circunstancia se suma el incremento de la esperanza de vida, unido a otros factores demográficos, que contribuyen al paulatino envejecimiento de la población y que obliga a prestar una mayor atención a las personas mayores especialmente en una provincia como Zamora, por la dispersión de la población.

Operativo de búsqueda

En el momento en el que la Guardia Civil tiene conocimiento de una desaparición involuntaria, inicia y dirige el dispositivo de búsqueda, coordinando al resto de entidades integradas en el operativo y personal voluntario colaborador, aportando medios terrestres de las diferentes unidades; aéreos, mediante la utilización de drones y helicópteros; técnicos especializados como perros de búsqueda de personas en grandes áreas y especialistas de montaña GREIM en lugares de difícil acceso y subsuelo o los GEAS con submarinistas y robot de profundidad en el medio acuático

La Comandancia de Zamora ha recordado que tan importante es la prevención como la búsqueda, por lo que desde la Guardia Civil se está intensificando el esfuerzo para proteger y amparar a un colectivo mayoritario y vulnerable de la provincia, mediante la implantación el Plan IDOSO.

El objetivo prioritario del Plan IDOSO es que, de forma voluntaria, esté censado el mayor número de las personas mayores que residen en los pueblos y viven solas y aisladas, para poder facilitar los apoyos necesarios que necesiten, además de prestar atención a sus familiares.

Dentro de las actuaciones preventivas que pueden ser utilizadas por el perfil de posible desaparecido están los dispositivos de geolocalización GPS, que de forma gratuita el Ministerio del Interior pone a disposición de la ciudadanía; la APP oficial AlertCops para su instalación en dispositivos de telefonía móvil. En este caso, su "Modo Guardián", permite compartir en tiempo real la ubicación geográfica de una persona con alguien de confianza, para que pueda seguir sus movimientos y actuar rápidamente en caso de desaparición, Esta función está pensada entre otras en para proteger a personas mayores en riesgo de desorientación a través de su botón SOS ante cualquier emergencia.

A lo largo del año se realizan charlas informativas en las diferentes localidades de la provincia para concienciar a los mayores sobre cómo actuar ante ocasiones que pudieran tener un riesgo para ellos y sobre su vulnerabilidad en el caso de que se encuentren desorientados en un entorno que conocen, pero debido a su avanzada edad y en algunos casos a su deterioro cognitivo fruto del paso del tiempo, se convierten, junto a las condiciones meteorológicas y las escasas horas de luz invernal, en los factores que favorecen la desorientación y la desaparición consecuente.

La Guardia Civil de Zamora realizará el próximo año 2026, los días 18 y 19 de marzo, la quinta edición de las Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias de Personas en el Ámbito Rural, estas jornadas de ámbito nacional y ponentes tanto nacionales como internacionales, tiene como objetivo la formación, divulgación y de concienciación de profesionales como de ciudadanos, asociaciones y diversos colectivos del ámbito rural, que de una forma u otra están relacionados con las desapariciones y el cuidado de personas mayores, con el fin de concienciar y ayudar a dimensionar el problema, poniendo en valor el trabajo sobre el cuidado de los mayores, muy latente en espacios como la denominada “España despoblada”.