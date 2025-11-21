Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un "contenedor deportivo": la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora

La unidad portátil, dotada con material de entrenamiento, ya está a disposición de los vecinos de Venialbo junto al campo de fútbol y el frontón

Dos operarios trabajan en la instalación del contenedor deportivo en Venialbo.

Dos operarios trabajan en la instalación del contenedor deportivo en Venialbo. / Cedida

M. J. Cachazo

Venialbo

Promover la actividad física y la salud en zonas despobladas. Este es el objetivo de la unidad portátil instalada en Venialbo, que permitirá a sus vecinos practicar ejercicio físico al aire libre.

El entorno elegido para ubicar el "contenedor" es el área deportiva del municipio, junto al campo de fútbol, el frontón y una pista.

La nueva infraestructura deportiva permite abrir sus cuatro lados y dispone de estaciones de trabajo fijas, así como elementos de almacenaje.

Una grúa descarga el contenedor deportivo en el área recreativa de Venialbo.

Una grúa descarga el contenedor deportivo en el área recreativa de Venialbo. / Cedida

Además, cuenta con barras para dominadas, soportes de disco y barras de suelo o estanterías para mancuernas y balones medicinales. Los usuarios también podrán practicar deporte con el material con el que cuenta la unidad portátil.

Así, podrán realizar ejercicio con barras olímpicas, mancuernas, slamballs, superbandas de resistencia, colchonetas, cuerdas, combas o una barra paralela de fitness.

Noticias relacionadas y más

Venialbo y Sanzoles son los dos municipios zamoranos cuyas solicitudes fueron aprobadas por la Junta en el marco del programa "Red Pafer", sufragado con fondos europeos Next Generation.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
  2. Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
  3. Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
  4. Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
  5. Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
  6. Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
  7. El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
  8. Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos

Dos años de cárcel por 22,2 kilos de cannabis y un cultivo de 37 plantas

Dos años de cárcel por 22,2 kilos de cannabis y un cultivo de 37 plantas

Un ganadero de Mayalde denuncia a la alcaldesa por excluirle de un pasto

Villardeciervos aprueba la ordenanza de limpieza de fincas, que abre la puerta al plan de seguridad contra incendios

Relatos del éxodo a Argentina: alistanos que cruzaron el océano en tiempos de guerra

La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria

La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria

Un "contenedor deportivo": la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora

Un "contenedor deportivo": la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora

Zamora y sus casi 300 carreteras: ¿Cuáles son la más larga... y la más corta?

Zamora y sus casi 300 carreteras: ¿Cuáles son la más larga... y la más corta?

Un nuevo edificio de usos múltiples permitirá celebrar "bajo techo" eventos culturales y deportivos en Villaralbo

Tracking Pixel Contents