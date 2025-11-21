Un "contenedor deportivo": la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora
La unidad portátil, dotada con material de entrenamiento, ya está a disposición de los vecinos de Venialbo junto al campo de fútbol y el frontón
Promover la actividad física y la salud en zonas despobladas. Este es el objetivo de la unidad portátil instalada en Venialbo, que permitirá a sus vecinos practicar ejercicio físico al aire libre.
El entorno elegido para ubicar el "contenedor" es el área deportiva del municipio, junto al campo de fútbol, el frontón y una pista.
La nueva infraestructura deportiva permite abrir sus cuatro lados y dispone de estaciones de trabajo fijas, así como elementos de almacenaje.
Además, cuenta con barras para dominadas, soportes de disco y barras de suelo o estanterías para mancuernas y balones medicinales. Los usuarios también podrán practicar deporte con el material con el que cuenta la unidad portátil.
Así, podrán realizar ejercicio con barras olímpicas, mancuernas, slamballs, superbandas de resistencia, colchonetas, cuerdas, combas o una barra paralela de fitness.
Venialbo y Sanzoles son los dos municipios zamoranos cuyas solicitudes fueron aprobadas por la Junta en el marco del programa "Red Pafer", sufragado con fondos europeos Next Generation.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos