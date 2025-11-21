Un "contenedor deportivo": la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora

Promover la actividad física y la salud en zonas despobladas. Este es el objetivo de la unidad portátil instalada en Venialbo, que permitirá a sus vecinos practicar ejercicio físico al aire libre.

El entorno elegido para ubicar el "contenedor" es el área deportiva del municipio, junto al campo de fútbol, el frontón y una pista.

La nueva infraestructura deportiva permite abrir sus cuatro lados y dispone de estaciones de trabajo fijas, así como elementos de almacenaje.

Una grúa descarga el contenedor deportivo en el área recreativa de Venialbo. / Cedida

Además, cuenta con barras para dominadas, soportes de disco y barras de suelo o estanterías para mancuernas y balones medicinales. Los usuarios también podrán practicar deporte con el material con el que cuenta la unidad portátil.

Así, podrán realizar ejercicio con barras olímpicas, mancuernas, slamballs, superbandas de resistencia, colchonetas, cuerdas, combas o una barra paralela de fitness.

Venialbo y Sanzoles son los dos municipios zamoranos cuyas solicitudes fueron aprobadas por la Junta en el marco del programa "Red Pafer", sufragado con fondos europeos Next Generation.