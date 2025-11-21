La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria

La avispa velutina "ya está extendida por toda la comarca", así resumían agentes de la Guardería Medioambiental la propagación de esta especie invasora Vespa velutina por Sanabria y Carballeda. Los bomberos del Consorcio Provincial de Rionegro del Puente neutralizaban ayer, en una ronda por la comarca, cuatro nidos de esta especie invasora. Los avisos se hacían días antes desde Lubián.

En el transcurso de la intervención, otros tres avisos, Requejo y Cobreros. Tres de los avisperos estaban dentro del casco urbano y un cuarto al pie de la carretera Nacional 525.

En la calle del Cementerio, en una nogal dentro de una huerta en medio del pueblo, ahí se localizaba el primero de los avisos de la mañana que atendían los bomberos. Mientras llegan los efectivos, vecinos y operarios municipales comentaban precisamente que habían matado avisperos en Aciberos y Chanos en nogales y en robles.

Intervención de los bomberos en distintos puntos de la comarca para la eliminación de nidos de avispa velutina que proliferan en la comarca de Sanabria. | ARACELI SAAVEDRA

El alcalde de Lubián, Felipe Lubián, ponía reparos al protocolo para da el aviso porque tienen que notificar a la Guardería Medioambiental, a los Bomberos, al 112 y hasta el 012.

Algunas de las personas relatan que le picaron dos avispas asiáticas "y se me puso el brazo negro, tuve que ir al médico". A otro de los vecinos le picó varias veces en una pierna y describen un dolor intenso que dura tiempo, incluso deja alguna pequeña cicatriz o bulto, como describe uno de los bomberos.

Con insecticida, quemando el avispero previa rociada con gasoil, así relatan cómo han terminado con esos nidos primarios. El encuentro es inesperado y accidental, en unas ocasiones cuando están haciendo labores de desbroce o tala de algún árbol, como cuando estaban con la motosierra cortando un roble en La Tuíza y dentro del tronco estaba el nido "me vi rodeado de avispas" y "tiré la motosierra". Nadie se había percatado de este nido construido en ese árbol de calle Cementerio hasta que cayeron las hojas del árbol.

Los bomberos abordan el nido desde el suelo con una escopeta de perdigones impregnado de un gel matacucarachas que es muy efectivo. En el momento que los balines impactan contra la forma esférica de la colmena, unos minutos de tranquilidad, y comienzan a salir unas cuantas avispas.

El veneno comenzará a hacer efecto en las inquilinas que en un par de días desaparecerán. Hasta ese momento, los vecinos tendrán cuidado de no pasar mucho por la zona. Hasta hace pocos días los avisperos estaban activos, pero heladas y bajada de temperaturas las deja casi sin actividad.

Uno de los bomberos apunta al nido con una escopeta. / Araceli Saavedra

De regreso a Rionegro, los bomberos reciben otro aviso en la calle La Fuente de Requejo. El avispero de grandes proporciones también está alojado a una altura inaccesible en las ramas de un nogal que también ha perdido todas sus hojas. Una desnudez que deja al descubierto la colonia de avispas invasoras, también en el casco urbano, entre viviendas y unos pequeños huertos.

La operación es sencilla, varios tiros de carabina de perdigones impregnados del gel tóxico. Otro nido aflora en la parte más alta de un chopo en la nacional N-525, término de Requejo, próximo a una explotación de ganado autóctono. El punto también es peligroso por el tránsito de vehículos porque ningún conductor quiere una avispa asiática de pasajera o copiloto.

El último nido de la mañana también lleva más de una semana a la vista de los vecinos de Cobreros, avistado en lo alto de un chopo, próximo a las viviendas de la carretera cerca del edificio consistorial. Con el mismo método, varios disparos con la carabina de perdigones al avispero convertido en diana del matacucarachas. Un quinto aviso en Pedralaba de la Pradería queda pendiente, tras una mañana de pueblo en pueblo. La sorpresa es general en los pueblos cuando descubren que en medio de los pueblos están instaladas estas avispas invasoras y ciertamente peligrosas.

Las estructuras de papel que fabrican las avispas, una vez muertos todos los individuos de la colonia, aunque queden suspendidas en los árboles se irán deshaciendo con el agua. La alerta entre los vecinos es detectar los nidos primarios, pequeñas bolas esféricas construidos por las reinas emergentes.