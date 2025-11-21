Un apicultor de Zamora, reconocido por los alumnos del Programa Cultiva como "mejor anfitrión"

El apicultor de Mombuey, Francisco Alonso Anta, recibía de manos del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el premio al mejor anfitrión 2024 del Programa Cultiva, que facilita las estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones de referencia.

En este caso, las visitas y estancias se desarrollaron en la explotación apícola Bocabrañas, situada en Mombuey. Aurelio González, secretario General de UPA Castilla y León asistió al acto de entrega de este galardón.

Francisco Alonso (derecha) con el responsable de UPA, Aurelio González, muestra el premio. / Cedida

Han sido los alumnos que participan de Programa Cultiva quienes han evaluado a sus "formadores" de este "Erasmus Rural".

La entrega de los premios se hizo en el marco del Primer Salón de Agricultura Expo Sagris, celebrada en el recinto IFEMA de Madrid. La promoción de la innovación, el talento y la sostenibilidad en el sector agropecuario, y concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia del medio rural son objetivos de Sagris.

La asociación ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible), que agrupa a las organizaciones profesionales UPA, COAG y Asaja, organiza este encuentro del sector para poner en valor la producción agroalimentaria del país.