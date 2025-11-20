Vega de Villalobos llora la pérdida de un gran profesional: Andrés Fermoso Labra

Vega de Villalobos, pequeño pueblo zamorano, ha perdido a uno de sus hijos más ilustres. Andrés Fermoso Labra, nacido en 1955 en esta misma localidad, ha fallecido a los 70 años. Su partida deja un profundo vacío tanto en el ámbito empresarial como en el jurídico.

Fermoso Labra desarrolló una brillante carrera profesional en el Grupo Lopesan, donde durante más de tres décadas fue consejero corporativo del Área Jurídica. Desde que se incorporó en 1995, su rigor técnico, su amplia formación en Derecho y su visión estratégica fueron fundamentales para la consolidación y expansión de la compañía turística.

Antes de su etapa en Lopesan, Andrés no solo sirvió como inspector en la Policía Nacional, sino que también participó activamente en la política local, ejerciendo como concejal en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Desde la empresa, sus compañeros han destacado su profesionalidad impecable, su entrega al trabajo y su sabiduría jurídica. Lopesan ha emitido un comunicado expresando su más profundo dolor, subrayando que su pérdida “deja un vacío notable en lo profesional y en lo personal”.