Trabazos aspira a que su magosto sea reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional

El Ayuntamiento de Trabazos de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Javier Faúndez Domínguez, solicitará a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León la declaración oficial de la Jornada de Exaltación de las Setas y Castañas Alistanas como Fiesta de Interés Turístico Regional, una vez que ha superado con creces sus veinte años de vida.

La jornada nacía en el otoño de 2004 en una apuesta clara y firme del pueblo de Trabazos para recuperar el magosto tradicional y darle un enfoque ferial y gastronómico que permitiera promocionar y poner en valor los frutos del bosque y, muy en concreto, las exquisitas castañas alistanas y las setas silvestres, que desde 1982 acaparan la atención del mercado micológico europeo.

Desde 2022 se ha sumado a la celebración agroalimentaria conjunta la Feria de la Miel de la Provincia de Zamora y los Premios Alveare "Miel de Zamora", que en su cuarta edición volvía a ser un éxito rotundo con la participación de numerosos apicultores zamoranos que ofrecieron unas mieles oscuras y claras de muy altísima calidad que convencieron y cautivaron a los asistentes a la feria que así lo manifestaron y mostraron regresando a casa con "un tarro de miel que es el producto más preciado en cada casa"

La Raya de España y Portugal cuenta así con un evento ya consolidado imprescindible para la puesta en valor, promoción y comercialización de las setas, castañas y miel con repercusión directa e indirecta en numerosas familias, muchas de ellas jóvenes, que cada vez más están contribuyendo al asentamiento y fijación de población en el mundo rural de la zona oeste provincial.

Atrás quedan 22 años de arduo trabajo donde hay que destacar una magnífica organización desde su puesta en marcha con una implicación intensa, directa y conjunta del Ayuntamiento de Trabazos y de los propios vecinos, a lo que se suma cada año una participación multitudinaria que en cada edición acoge a cientos de españoles y portugueses.

Feria de la miel, las setas y las castañas en Trabazos de Aliste. | CH. S.

Un cúmulo de méritos y circunstancias que, sin lugar a dudas, hacen merecedora a la Jornada de Exaltación de las Castañas, las Setas y la Miel del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Más aún, teniendo en cuenta que se han logrado con creces los objetivos marcados de poner en valor tanto las setas como las castañas y la gastronomía relacionada con ellas, fortaleciendo la promoción de ambos productos silvestres de los bosques a nivel nacional e internacional, logrando con ello posicionarlas con nombre propio en los mercados europeos.

Los Santos

Trabazos celebró ancestralmente el Magosto de las Castañas coincidiendo con la víspera de la festividad de Todos los Santos. Cada tarde del 31 de octubre los mozos del pueblo cogían dos carros agrícolas, sin vacas, de los que ellos mismos tiraban marchándose al monte a buscar leña.

Al atardecer regresaban con dos "Carraciles" que descargaban en frente del "Sagrao" de la Iglesia de San Pelayo Mártir. La leña de uno de los carros se subastaba para los mozos por mantener las costumbres de "encordar" durante toda la Noche de Difuntos. Encordar (toque de luto y difuntos): primero la campana grande, luego la pequeña y acto seguido las dos juntas.

La leña del otro carro se encendía la "hoguera de difuntos" entorno a la cual se celebraban los actos en recuerdo de los fallecidos. Culminados los rezos y ya con las llamas atemperadas se cumplía con el tradicional rito de "saltar la lumbre" una costumbre que comenzaba el propio cura, algo no exento para el pater pues en otros tiempos llevaba y lo hacía con la sotana, en la que el querido don Ramón era un experto.

Tras él los vecinos, ya con la leña convertida en brasas, llegaba el apartado culinario con el magosto (asado de castañas) y el asado de longanizas viejas. Nuevas no había aún pues las matanzas comenzaban por San Martín (11 de noviembre) y los chorizos aún tardaban un par de semanas en estar listas.

Recuperar el magosto en cada pueblo es digno de alabanza por su repercusión social. Trabazos además ha logrado su renacimiento y reconvertirlo en el escaparate de los frutos del bosque que ahora busca ser Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Actualmente la comarca de Aliste ya cuenta con la declaración de cuatro Fiestas de Interés Turístico Regional: la Semana Santa de Bercianos (también Bien de Interés Cultural), la romería internacional hispanolusa de Nuestra Señora la Virgen de la Salud de Alcañices y las mascaradas de inviernos de Los Carochos de Riofrío de Aliste y Los Cencerrones de Abejera de Tábara. n