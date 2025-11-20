La reparación de esta "peligrosa" carretera de Sanabria, a licitación por 1,4 millones de euros

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos para la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, de la obra denominada "Ensanche y mejora de la carretera ZA-L-2695. Tramo N-525 a Cobreros", por un presupuesto de licitación de casi 1,4 millones de euros.

El plazo de ejecución de las obras de ensanche y mejora integral de la carretera en el tramo es de seis meses a partir de la firma del acta de replanteo.

La carretera que será renovada tiene una longitud de cuatro kilómetros y conecta la N-525 con la localidad de Cobreros, atravesando previamente Santa Colomba de Sanabria.

El vial presenta actualmente anchos de calzada variables, que van desde los 7 metros en su inicio hasta los 4,5 metros en varios puntos del trazado, lo que hace necesario su ensanche y mejora para incrementar la seguridad vial.

Uno de los tramos de la carretear en los que está previsto ejecutar mejoras. / Cedida

El proyecto contempla diversas actuaciones en la carretera. Así, en un primer tramo, en el que el trazado se mantiene sobre el eje actual, se realizarán únicamente trabajos de fresado y reposición del firme. En el tramo que discurre por Santa Colomba de Sanabria, el trazado se desplaza hacia la margen derecha, ya que las propiedades adyacentes pertenecen al municipio.

El proyecto también contempla una actuación en la travesía de Santa Colomba, en la que se ejecutará el refuerzo del firme con una capa de cuatro centímetros.

A la salida de Santa Colomba, el trazado se desplaza nuevamente hacia la margen derecha por la presencia del Arroyo de la Mondera en el lado opuesto.

Por último, en la travesía de Cobreros el eje coincide con el de la carretera existente y está previsto ampliar la sección por ambas márgenes, mientras que en su travesía se prevé únicamente un refuerzo de cuatro centímetros del firme actual.

La actuación se completará con la instalación de la señalización horizontal, vertical y elementos de balizamiento, garantizando así la correcta seguridad vial tras la intervención.

Con la inversión prevista en la carretera, la Diputación sigue avanzando en la mejora de la red viaria provincial, reforzando la seguridad, movilidad y accesibilidad de los vecinos de la comarca de Sanabria.