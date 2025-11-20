El pueblo zamorano de Fuentelapeña contará con un nuevo punto limpio

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 2.567.651 euros destinada a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), para financiar la construcción de cinco nuevos puntos limpios en las localidades de Fuentelapeña (Zamora), Barruelo de Santullán (Palencia), Palazuelos de Eresma (Segovia), Viana de Cega y Peñafiel (Valladolid).

En un marco de impulso de la economía circular y dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, recogido en el Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia de la UE, la Junta considera prioritarias la mejora y construcción de puntos limpios fijos y la compra de puntos limpios móviles, que gestionarán los ayuntamientos, mancomunidades o consorcios.

Una vez construidos por Somacy, los nuevos puntos limpios pasarán a ser propiedad de los municipios.