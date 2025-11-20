Olga Pintado, la nieta de emigrantes zamoranos que toca el cielo dando nombre a un asteroide

Sostiene Olga Pintado que "una no trabaja para los premios ni para las distinciones, trabaja para publicar". Y que lo que a ella le gusta es que su trabajo "sea aceptado para una publicación y que sea citado por muchos autores". Ocurre que esta astrónoma argentina con raíces sayaguesas acaba de recibir una suprema distinción: un asteroide lleva su nombre.

Argentina de Tucumán, orgullosa de sus orígenes zamoranos de Bermillo de Sayago, esta física e investigadora entregada a la observación de las estrellas y sus comportamientos acaba de pasar a la historia de la astronomía dando nombre al asteroide 26782 Pintado. La Unión Astronómica Internacional (UAI) ha concedido poner el apellido de la científica a uno de los cuerpos menores del sistema solar. "Estoy muy contenta, más si viene de la institución más importante de la astronomía mundial" expresa incapaz de reprimir la emoción.

"A los asteroides es a los únicos objetos que se les puede poner cualquier nombre, siempre que se cumplan unas reglas" precisa la Doctora en Física y astrónoma al otro lado del teléfono, desde su ciudad de Tucumán. Aunque ya jubilada de docencia en la Universidad de San Pablo, a sus 73 años continúa investigando, observando el firmamento y cocinando dos libros. "Seguiré mientras me dé el cuerpo y la cabeza".

No lo sabe con certeza, pero Olga sí sospecha quién puede haber propuesto su nombre para tan señalada distinción. "Estoy segura de que es una persona de San Juan", donde se encuentra el observatorio más grande de la Argentina y donde precisamente se descubrió, en el año 1975, el asteroide recién bautizado Pintado. En San Juan también trabajó la investigadora durante 14 años.

Olga Pintado en el Calchaqui Complejo Astronómico y Técnológico, en el Bañado, Tucuman. | CEDIDA

Olga Pintado se suma a la pléyade de figuras mitológicas, científicos y hasta personajes de ficción que dan nombre a objetos rocosos y metálicos que orbitan alrededor del sol. Un hermoso colofón a toda una vida entregada a la astronomía, "y más lindo todavía tratándose además de un asteroide descubierto en San Juan (Observatorio Félix Aguilar), donde yo he trabajado tantos años".

La proeza es también motivo de orgullo para los suyos. ¿Qué hubieran dicho sus abuelos Santos Antonio Pintado y María Natividad Iglesias, nacidos ambos en Bermillo de Sayago?. "Cuando pasan estas cosas siempre pienso en mis papás y en mi abuelo. Mi papá fue una persona muy especial porque nos dejó hacer las cosas como queríamos. Yo soy la única en la familia que ha estudiado física; el resto son profesionales, abogados, médicos, carreras más tradicionales" evoca esta nieta de la emigración siempre con Sayago en la memoria.

"Con mi abuelo tuve una relación muy especial porque fui la primera chica después de varios varones en la familia. Mis abuelos querían tener una hija, pero llegó mi papá, después nació mi tío. Muchos años después fui la primera nieta, entonces debo reconocer que estaba muy mimada por mis abuelos. Al que más disfruté fue a mi abuelo porque mi abuela murió cuando yo tenía 14 años".

Santos Antonio Pintado se hubiera sentido plenamente orgulloso de su brillante nieta, de su fructífera carrera dedicada a la docencia universitaria y la divulgación. Es autora de "Las estrellas y las atmósferas", un manual de referencia en el ámbito hispanoamericano.

Olga Pintado en el Complejo Astronómico El Leoncito, en San Juan, Argentina / Cedida

"Algo he hecho" concede con la mayor honestidad y sencillez esta científica infatigable especializada en astrofísica estelar; "en particular estudio las estrellas que tienen una composición química anormal, las que llamamos estrellas peculiares, investigo cómo se forman y cómo evolucionan hasta que llegan a la etapa más avanzada. Eso es lo que yo he trabajado siempre en astronomía. Y básicamente en astronomía observacional, en base a datos de telescopios que la mayor parte de los casos los obtengo yo misma".

Olga conserva una encomiable capacidad de trabajo que le lleva a pasarse horas observando desde el telescopio, investigando una disciplina inabarcable y dedicada ahora plenamente a escribir libros. "Cuando empecé a trabajar en esto el año 88 –antes me dedicaba a hacer otras cosas en física que nada tenían que ver con astronomía–, se decía que más o menos el 3% de las estrellas eran peculiares, o sea que tenían alguna anormalidad. Hoy (casi 30 años después) se sabe que son más o menos entre el 10 y el 15%. No es que hayan cambiado las estrellas, sino que tenemos mejor tecnología para observarlas. Existen más posibilidades de ver procesos dentro de las estrellas" argumenta.

"Ahora una de las cosas relevantes es que se están descubriendo minerales económicamente importantes; ya se está hablando de minería de asteroides porque, por ejemplo, hay asteroides que se sabe que tienen mucho oro. O minerales muy usados en la Tierra que en algún momento se pueden terminar y hay que ir a buscarlos afuera". Se habla también de instalar en la luna observatorios astronómicos que puedan ser manejados desde la Tierra". Ocurre con la astronomía que, "a medida que se va avanzando con la tecnología se van viendo cosas que antes no se podían ver".

Y en ese universo se mueve Olga Pintado, la nieta de aquellos sayagueses que buscaron oportunidades a la América de los sueños. Fiel a los suyos, Olga volverá a Bermillo el próximo verano, coincidiendo con el eclipse total de sol. Si se cumplen sus objetivos, por esas fechas quiere tener terminado uno de sus libros, que no será de astronomía sino de historias de vida. Y en ese periplo vital desde los orígenes no puede faltar Zamora, Sayago, Bermillo. El centro de ese universo personal, donde Pintado orbita más allá del asteroide.