Un nuevo edificio de usos múltiples permitirá celebrar "bajo techo" eventos culturales y deportivos en Villaralbo
La Junta aprueba una subvención de 400.000 euros para construir el centro, proyecto que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones
Las obras incluidas en la primera fase ya han sido adjudicadas por el Ayuntamiento y arrancarán en un mes en el camino del cementerio
Una subvención de 400.000 euros aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta impulsará de forma definitiva la construcción de un edificio de usos múltiples en Villaralbo, proyecto que desde hace tiempo pretende materializar el Ayuntamiento para dar respuesta a una "necesidad básica" en uno de los municipios más importantes de la provincia.
El alcalde, Santiago Lorenzo, destacó que la ayuda comprometida y aprobada por el Ejecutivo autonómico permitirá ejecutar la totalidad de las obras previstas, que en el año 2022 tuvieron que posponerse después de que quedara desierto el proceso de licitación por el incremento de los costes de materiales.
Esta situación obligó al Ayuntamiento de Villaralbo a plantear una modificación del proyecto y a dividir en dos fases las obras previstas. Seis empresas concurrieron al nuevo proceso de licitación de las obras incluidas en la primera fase y que, una vez adjudicadas, arrancarán en el plazo aproximado de un mes.
El coste total de los trabajos incluidos en la primera fase asciende a 1,2 millones de euros, mientras que el desembolso de fondos para acometer la segunda se eleva a unos 500.000 euros.
La inversión total será sufragada, como puntualizó Lorenzo, con una ayuda de 500.000 euros aportada por la Diputación Provincial, los 400.000 euros aprobados por la Junta y los 800.000 que desembolsará el Ayuntamiento.
Por otra parte, el alcalde destacó la importancia de la consecución del proyecto para el futuro de Villaralbo y recalcó que a la hora de solicitar subvenciones a las distintas administraciones siempre ha defendido que uno de los municipios más importantes de la provincia carece de una infraestructura deportiva cubierta y de un espacio en el que poder desarrollar actividades.
La ubicación elegida para la construcción del edificio de usos múltiples es el camino del cementerio, en las inmediaciones del complejo deportivo "Los Barreros".
El centro contará con una sala para eventos con graderío, así como diferentes espacios que serán acondicionados para que puedan ser utilizados como vestuarios o para impartir talleres. Del mismo modo, está previsto usar el nuevo edificio para la práctica de actividad física, para cursos o eventos culturales y musicales.
En definitiva, el edificio permitirá dar respuesta a la demanda de vecinos y colectivos de Villaralbo, municipio que en la actualidad no dispone de un espacio público que reúna las características proyectadas y las instalaciones que se vienen utilizando hasta ahora para la celebración de eventos no están bajo techo o no reúnen las condiciones necesarias por sus limitadas dimensiones y aforo.
