Este municipio de Zamora, sede de la nueva oficina de impulso al Programa de Fomento de Tierra de Campos

Villalpando es el enclave elegido en la provincia de Zamora para la implantación de la nueva "Oficina Icecyl-Tierra de Campos", que prestará servicios de apoyo empresarial, innovación y asesoramiento técnico a industrias, autónomos y emprendedores de la zona.

La puesta en marcha del nuevo servicio es una de las medidas incluidas en el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos (2024-205), que pretende favorecer e impulsar la industrialización y el empleo en más de 200 municipios de Zamora, León, Palencia y Valladolid, iniciativa en la que se invertirán 63,2 millones, de los que la Junta aportará 48,4 y el resto será sufragado por las Diputaciones de las cuatro provincias.

El alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente, confirmó que el Pleno ha aprobado recientemente la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), que permitirá poner en marcha la oficina que, entre otros cometidos, procurará cercanía a empresas, emprendedores, trabajadores y población en general que requieran asesoramiento.

Sede provisional

En concreto, el servicio se implantará de forma temporal en un local "cedido generosamente" por la asociación de jubilados de la villa en el edificio del antiguo instituto y hasta que finalicen las obras de mejora que se están ejecutando en la sede definitiva. En principio, está previsto que el servicio comience a funcionar en el plazo de una semana en su ubicación provisional hasta que pueda materializarse el traslado.

La nueva oficina que se implantará en Villalpando trabajará de forma coordinada con los agentes involucrados en el desarrollo y la dinamización del territorio. Uno de sus cometidos iniciales es ejercer una labor de impulso y coordinación de la primera cartera de iniciativas integradas en el programa a través del "Banco de proyectos innovadores", realizando una labor de acompañamiento e impulso integral, asesoramiento técnico y financiero, así como de seguimiento.

Estas mismas funciones se ofrecerán a otras iniciativas industriales vinculadas a Tierra de Campos que pudieran surgir durante la vigencia del programa y que contribuyan a la ampliación y diversificación del tejido empresarial y generen empleo.

La coincidencia en estos objetivos ha sido plasmada en un convenio de colaboración que ya ha firmado el Ayuntamiento de Villalpando y que el Icecyl rubricará esta semana, por el que ambas entidades asumen diversos compromisos.

Así, el Icecyl realizará visitas a las empresas a las que facilitará apoyo y asesoramiento, aunque también prestará los servicios de información sobre ayudas y de análisis de los proyectos de inversión. Asimismo, asesorará y apoyará a emprendedores en la creación de empresas y en la mejora de su competitividad, además de colaborar con asociaciones empresariales y agentes económicos y sociales. Otros servicios que prestará son el fomento de la cooperación y la internacionalización empresarial y la promoción de sectores relevantes en la zona, así como la promoción de los emergentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villalpando proporciona, mediante una cesión gratuita a Icecyl, el local en el se implantará la oficina, aunque también garantizará el suministro de energía eléctrica y comunicaciones y asumirá los gastos ordinarios de mantenimiento y de funcionamiento del espacio.

Cuando sea necesario, el Ayuntamiento también facilitará otros espacios municipales para celebrar actividades específicas del programa, además de colaborar en su difusión entre el tejido empresarial. El convenio de colaboración tiene una vigencia de cuatro años que puede ampliarse otros dos.