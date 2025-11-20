Inyección de 45.000 euros para reparar daños por los incendios en San Ciprián de Sanabria

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la concesión de una ayuda directa por un valor de casi 45.000 euros para el ayuntamiento zamorano de San Justo, uno de los municipios cuyas infraestructuras o equipamientos vinculados a sus servicios públicos municipales de carácter general se vieron afectados a causa de los incendios de este verano.

Con esta ayuda, el municipio podrá reparar los daños provocados en la localidad de San Ciprián, perteneciente a este municipio. En concreto, podrá sustituir varios caños de riego rotos, reparar los daños ocasionados en un puente y en el campo de fútbol, y repavimentar varios espacios municipales.

La Junta de Castilla y León reitera su compromiso firme y constante con la recuperación y el bienestar de los municipios afectados por los incendios, trabajando de manera coordinada y ágil para garantizar que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia. Este apoyo refleja la sensibilidad y la responsabilidad del Gobierno autonómico para proteger los servicios públicos esenciales y contribuir a la pronta normalización de la vida en las localidades perjudicadas.

En total, la Consejería de la Presidencia ya ha concedido ayudas a doce municipios de las provincias de Ávila, León y Zamora, cuyos servicios públicos esenciales de carácter general se vieron perjudicados por los incendios. Estas ayudas alcanzan ya un valor global de alrededor de 500.000 euros.

El procedimiento para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar esta ayuda económica continuará abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario.

Desde la Dirección de Administración Local, además, se ha contactado con todos los ayuntamientos y pedanías afectadas mediante cartas y correos electrónicos, y se ha realizado un seguimiento telefónico con todos ellos para orientarles en la tramitación de las solicitudes. El objetivo es facilitar la concesión de ayudas para reparar los servicios generales con la mayor rapidez posible.