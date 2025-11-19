Sanabria, una comarca con potencial en el turismo de ciclovías

Empresarios de hostelería y restauración de la comarca han participado este miércoles en una jornada de formación dentro del Programa de Impulso del Emprendimiento en Sanabria dedicado a impulsar el cicloturismo, dentro del proyecto Iberlobo on Bike.

El proyecto se enmarca dentro de Interreg España y Portugal, financiado por la Unión Europea, con la participación de la Junta y de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural.

Miguel Ángel García y Blanca Arévalo, de AEICE Clúster Hábitat, impartieron el programa en la Casa del Parque natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto.

Blanca García señaló el cometido de este proyecto para informar a los empresarios vinculados a los servicios turísticos de las posibilidades del cicloturismo, con más afluencia al entorno natural.

Empresarios participan en la jornada celebrada este miércoles sobre el proyecto. / Araceli Saavedra

Generar inquietud en el sector para atraer este tipo de cliente y dar respuestas a la demanda de servicios de estos usuarios. En la comarca de Sanabria prácticamente no están desarrolladas rutas de cicloturismo y BTT, con grandes posibilidades en la comarca, que ya están implantas en otras zonas de montaña “donde ya tienen una mayor experiencia”.

Puntos de recarga de bicis, seguridad, son algunos factores que buscan estos turistas tan específicos, aunque “el paisaje ya lo tenéis aquí”, señaló Blanca Arévalo.

García expuso, entre otros aspectos, el análisis de necesidades del cicloturista como el paisaje y la naturaleza, la tranquilidad y baja masificación, baja densidad de circulación en las ciclorrutas, la gastronomía.

En ese análisis también está incluido un precio asequible, cultura y Patrimonio –con el BIC de Puebla de Sanabria- , servicios adaptados y buenos accesos, entre otros requisitos.

Un aspecto importante para garantizar la seguridad de estas ciclovías de uso tanto para niños como para adultos es disponer de arcenes de 1,5 metros para una circulación segura, aspecto que, como trasladaron los empresarios, no se cumple en las carreteras más representativas como la carretera del Lago, la de Rihonor o la de Calabor que sería fundamental.