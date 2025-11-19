El "renacer" del Portal de Belén de Sanabria que los ladrones no se llevaron en el saco
Las mujeres de la Asociación Cultural Trevinca de El Puente restauran las figuras navideñas que resultaron dañadas en uno de los robos en la parroquia
Los ladrones no sobrecargaron el saco con las figuras del Belén pero las dejaron desmembradas y maltrechas, en uno de los robos acaecidos en la iglesia de Nuestra Señora de El Puente.
Las mujeres de la Asociación Cultural Trevinca se han dedicado estos meses a reparar las figuras del Portal de Belén dañadas en una de las incursiones de los cacos que no dieron valor monetario a las figuras.
"No sé qué esperarían encontrar en el Belén" dice una de las mujeres, pincel en mano, mientras repone el color de una de las figuras. Esa vez que entraron a robar, abrieron la caja donde se guardan las piezas de barro y escayola y las sacaron fuera.
En ese asalto al Portal de Belén sacaron las figuras que en unos casos perdieron manos, piernas, adornos y en otros se descascarillaron por los golpes.
La mayor parte de las figuras de este Portal navideño se adquirieron cuando la Asociación Cultural Trevinca era solo de mujeres. Las fundadoras acordaron que cada una de sus socias aportara una figura para su ampliación.
Un ciento de piezas componen esta escena navideña que, por cierto, las figuras centrales del Misterio se mantienen expuestas todo el año en la parroquia.
La operación de restauración ha dado prioridad a la reposición de manos, piernas y adornos de la figuras, pero también ha permitido repintar los colores de las figuras más antiguas, bajo las directrices de la monitora de la recuperación de los elementos.
