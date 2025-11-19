Desde Groelandia para explorar la Zamora rural: el impacto de la despoblación en el medio ambiente

La despoblación no es un problema solo de Zamora, Orense o Teruel. Ni siquiera de España. El impacto es mundial y así lo demuestra el proyecto Erasmus Plus REVIVE (Restaurando ecosistemas frente a la despoblación mediante la innovación y el emprendimiento), financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar material educativo para que universidades y jóvenes de Europa y el Ártico profundicen en la problemática de la despoblación rural.

Zamora, como una de las provincias más golpeadas por la sangría demográfica, es un "exponente" para conocer iniciativas de las instituciones, grupos de acción local y emprendedores, y fomentar el intercambio de ideas. Y hasta Zamora ha volado el investigador principal del proyecto REVIVE y profesor de la Universidad de Groelandia, Javier Arnaut, junto a estudiantes de los centros que son socios colaboradores del proyecto: Universidad de Oulu (Finlandia), Universidad de Salamanca (España), Universidad de Catania (Italia), Instituto Nacional de Geofísica, Geodesia y Geografía (Bulgaria), Centro Lituano de Ciencias Sociales (Lituania).

El recorrido por la provincia comenzaba ayer en el Consejo Consultivo de Castilla y León, donde su presidente, Agustín S. de Vega, incidió en cómo esta institución ha advertido "en múltiples ocasiones" que el reto demográfico "supone un desafío a la igualdad de oportunidades" y muy especialmente en una comunidad como Castilla y León. Apuntó que la institución ha elaborado "el primer informe a iniciativa propia sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas", que detalló el consejero Francisco Ramos.

El consejero Francisco Ramos interviene durante el encuentro celebrado ayer en el Consejo Consultivo. | C. C.

El encuentro en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León dejó claro que estamos ante un problema de alcance global que requiere de respuestas diferenciadas en función del contexto local. "Es necesario unir fuerzas para responder eficazmente a las realidades de las zonas rurales que se han ido despoblando y deteriorando silenciosamente" apuntó el profesor Javier Arnaut.

Como pone de manifiesto en el Proyecto REVIVE, en los últimos cincuenta años la población mundial se ha duplicado, pero al mismo tiempo, "muchas zonas rurales se han ido despoblando y deteriorando silenciosamente. Cuando la gente se marcha, la tierra cambia; cuando se abandonan los pueblos agrícolas y los asentamientos pesqueros, la naturaleza empieza a transformarse". Este impacto sobre el ecosistema quiebra el equilibrio entre las personas y la naturaleza, afectando a la alimentación o la propia identidad. Como advierte el investigador principal del proyecto, "cuando estos servicios fallan, las consecuencias se extienden: los ecosistemas se debilitan, las economías locales se resienten y nuestro propio bienestar se ve amenazado".

En el caso de Groenlandia, precisa el profesor Arnaut, "también hay un problema de despoblación rural y eso tiene un efecto más preocupante en la identidad ya que la mayoría de la población es indígena. El hecho de perder tradiciones indígenas atenta contra el espíritu de autodeterminación de los pueblos".

El profesor de la Universidad de Groelandia Javier Arnaut, ayer en Zamora / I. G.

El proyecto reúne a académicos universitarios, emprendedores y residentes locales de todas las edades para abordar esos desafíos de la despoblación rural y su impacto en la naturaleza. ¿Hay soluciones? "Crear negocios sostenibles que, a su vez, protejan el medio ambiente".

"Nos interesa saber cómo los cambios poblacionales afectan a los ecosistemas y a las economías locales, de manera que podamos comprender mejor lo que sucede en las zonas rurales" expone Javier Arnaut. Y esa es la razón de que este profesor de Groelandia junto a su colega Fernando Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, y el grupo de estudiantes universitarios se desplazaran al pueblo de Argujillo para pulsar el sentir de sus vecinos, de su alcalde, Vicente Lorenzo, del Grupo de Acción Local Torguvi y la Asociación Viriatos (Marcos Alonso). Hoy la se trasladan con el mismo objetivo a Fermoselle.

El proyecto recopila y comparte ideas y prácticas exitosas entre los países socios, para que tanto investigadores como responsables políticos puedan aprender a responder eficazmente a las realidades de las zonas rurales.

La investigación y el trabajo de campo permitirán diseñar un curso online que proporcionará a los residentes rurales habilidades y conocimientos prácticos para crear emprendimientos sostenibles . También se creará una base de datos con indicadores demográficos y económicos como el empleo y la producción. Y herramientas interactivas que faciliten la comprensión y aplicación de estas dinámicas a estudiantes, investigadores y responsables políticos. El tercer pilar es un manual sobre despoblación y sostenibilidad de los ecosistemas para orientar estrategias de revitalización rural sostenible.