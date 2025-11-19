Fundación Personas defiende en Sanabria que la "inclusión también se construye desde los pueblos"

La Fundación Personas ha reunido este miércoles en Puebla a más de 60 personas en la jornada "Discapacidad y Dependencia en el Medio Rural", que ha servido para analizar los retos y oportunidades de territorios rurales como la comarca de Sanabria y reforzar el trabajo en red que prestan los servicios sociales, entidades e instituciones públicas.

El diputado, Ramiro Silva, ha sido el encargado de inaugurar la jornada, que se ha celebrado en Puebla gracias al apoyo de la Diputación de Zamora. En el acto de apertura de la jornada también intervino Sara Fernández, gerente territorial de Servicios Sociales en Zamora, quien destacó la importancia de acercar los apoyos especializados a los entornos rurales.

Daniel Clavero, director general de la Fundación Personas fue el encargado de presentar el trabajo de la entidad en la provincia y reiteró el compromiso de la entidad de seguir fortaleciendo los recursos en las comarcas de menor población.

Participantes en la mesa redonda organizada con motivo de la jornada de Fundación Personas. / Cedida

Durante el encuentro fueron presentados los centros de la Fundación Personas y los servicios desarrolla en la provincia de Zamora. Además, se proyectó un video elaborado para el encuentro, en el que también participaron Isidro Deza, delegado de Fundación Personas en Zamora, y Montse Sastre, coordinadora en la zona de El Puente, quienes acercaron a los participantes la realidad local y las necesidades específicas del territorio.

Uno de los ejes de la jornada fue la mesa redonda “Recursos, apoyos y experiencias”, en la que participaron distintos actores sociales de referencia en la comarca en representación del Congreso Silver Economy, el programa Intecum impulsado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, la Comandancia de la Guardia Civil de Sanabria, el Centro de Acción Social (CEAS) de El Puente y el grupo de acción local Adisac-La Voz.

Asistentes a la jornada escuchan con atención las intervenciones de los participantes. / Cedida

Sus aportaciones permitieron ofrecer una mirada amplia y coordinada sobre el acompañamiento a las personas con discapacidad y en situación de dependencia en el medio rural, destacando el papel de la prevención, la cercanía y la colaboración interinstitucional.

La jornada concluyó con un turno de preguntas y un intercambio de experiencias entre profesionales, familias y representantes institucionales, reforzando la idea de que la inclusión también se construye desde los pueblos, con recursos adaptados, redes locales fuertes y alianzas estables entre administraciones y entidades sociales.

Fundación Personas agradece la participación de todas las personas asistentes y la implicación de la Diputación de Zamora en la organización de esta jornada, que se enmarca en el compromiso de la entidad por mejorar la calidad de vida y los apoyos en el entorno rural.