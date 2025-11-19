El fraile Romualdo Fernández, Hijo Predilecto de Figueruela de Abajo

Fray Romualdo Fernández Ferreira, uno de los frailes más ilustres de la Orden Tercera de San Francisco en el mundo gracias a su labor religiosa, académica y de investigación histórica, que pasó la mayor parte de su vida en África y Oriente Medio, es ya con carácter oficial "Hijo Predilecto" de la localidad que le vio nacer: Figueruela de Abajo.

Así lo aprobó la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, por unanimidad, en el transcurso del último pleno, a propuesta de la alcaldesa Lucía Codesal Villota. Un reconocimiento institucional al que se suman todos sus convecinos, orgullosos de la labor desarrollada por su ilustre paisano durante décadas principalmente en África y en Siria donde permaneció durante la Guerra Civil, fiel a su misión, acompañando a las comunidades cristianas locales como único religioso español que allí permaneció.

Romualdo Fernández Ferreira nació el día 15 de mayo de 1937 en Figueruela de Arriba, en pleno fragor de la Guerra Civil, en el seno de una familia alistana muy humilde y de profundas raíces cristianas. Ni mucho menos fueron fáciles sus primeros años de vida marcados por la contienda bélica entre hermanos y por las desgracias y estrecheces que trajo consigo.

Fue bautizado en la iglesia de Santiago Apóstol, lugar donde desde la más tierna infancia comenzaron a nacer y crecer unas inclinaciones religiosas que con el paso del tiempo terminarían por marcar su vida. Con solo trece años de edad, allá por 1950, dejaba las nativas tierras alistanas para ingresar en el colegio Seráfico de San Francisco, donde comenzaba su formación espiritual y académica dentro de la Orden de los Hermanos Menores.

Durante su adolescencia y juventud cursó filosofía y teología en distintos conventos franciscanos españoles. Su carácter disciplinado y su vocación por el estudio pronto llamaron la atención de sus superiores quienes decidieron enviarlo a la Custodia Franciscana de Tierra Santa, una rama encargada de proteger y animar la vida cristiana en los Santos Lugares de Oriente Medio.

Fray Romualdo a la puerta de la iglesia de Figueruela de Abajo durante una de sus estancias en el pueblo. | CH. S.

En el año 1960 Fray Romualdo era destinado a Jerusalén lugar donde completaría sus estudios teológicos, pasando luego a El Cairo en Egipto donde se especializaba en idiomas y en cultura árabe, herramientas que serían esenciales para su futura misión evangélica.

Tras su aventura en Jerusalén y El Cairo llegaría su destino definitivo en Siria país en el que residiría ya la mayor parte de su vida ejerciendo como párroco maestro de novicios, formador y delegado franciscano, ganándose la estima y el respeto de las comunidades cristianas sirias, incluidas las no católicas, por su cercanía y humanidad.

El misionero alistano participó en la documentación de las llamadas Ciudades Muertas del norte de Siria, antiguas poblaciones bizantinas y cristianas abandonadas, junto con los arqueólogos franciscanos Pasquale Castellana e Ignacio Peña. Su objetivo no era solamente científico sino espiritual: rescatar la memoria de los primeros monjes, eremitas y comunidades cristianas que florecieron en Siria entre los siglos IV y VII.

Desde la Comunidad Franciscana destacan entre sus aportes los inventarios y estudios sobre el monacato sirio y la arquitectura paleo cristiana; la restauración del Memorial de San Pablo en Damasco por encargo de la Custodia de Tierra Santa y las publicaciones y conferencias sobre arqueología bíblica, historia franciscana y espiritualidad oriental.

Fernández Ferreira fallecía en uno de los lugares que más marcaron su vida, Damasco, el día 15 de diciembre de 2015 a los 78 años de edad, tras sufrir una larga enfermedad, siendo enterrado, ese fue uno de los mayores deseos de su vida, en Siria, el país donde desarrollo y al que dedicó la mayor parte de su vida misionera.

Fue Fray Romualdo "un puente entre la fe y la ciencia, entre Oriente y Occidente, resumiéndose su vida y obra en tres virtudes franciscanas esenciales: la pobreza y la humildad del servicio; la obediencia y la fidelidad a la misión recibida; y el amor por la creación y la historia que hablan de Dios" aseveran desde la Comunidad Franciscana.

La iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Figueruela de Abajo acogerá el 14 de diciembre, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, una misa oficiada por sacerdote diocesano de Salamanca Manuel Muiños Amoedo, hermano de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad relacionada con Fray Romualdo.

La Hermandad fue erigida canónicamente el 14 de octubre de 2016 por el obispo de Salamanca Carlos López a iniciativa del hermano de ascendencia alistana José Manuel Ferreira Cunqueiro, familiar de Fray Romualdo. Su fundación nacía como un homenaje y continuidad del mensaje de apoyo a los cristianos perseguidos en el mundo y en especial los de Tierra Santa que el fraile alistano le inculcó durante años.

Antes de la celebración de la eucaristía, la alcaldesa Lucía Codesal Villota, acompañada de los vecinos y feligreses, descubrirá una placa conmemorativa en el pórtico del templo en reconocimiento de Fray Romualdo Fernández Ferreira como “Hijo Predilecto”. Culminarán los actos con un vino español en el Club de Jubilados “San Miguel” que preside Pedro Iglesias Salas.