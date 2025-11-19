Fermina Álvarez Viñuela, la mujer más anciana de Mayalde, cumple cien años
La anciana celebró el siglo de vida con parte de su familia en la residencia de mayores Los Rosales de Moraleja del Vino
Nacida el 17 de noviembre de 1925, Fermina Álvarez Viñuela, acaba de celebrar un siglo de vida. Cien años contemplan a quien es ya la mujer más mayor de su pueblo zamorano de Mayalde, madre de 9 hijos, trabajadora y regente del Bar Bodas (Mayalde) que gestionó durante muchos años compaginándolo con las tareas del campo.
Con ayuda de sus hijos y su marido Inocencio trabajaba a la vez en Alemania y Suiza. Actualmente Fermina reside en la residencia de mayores Los Rosales (Moraleja del Vino) en la que trabajan dos de sus nietas mayores. La anciana centenaria tiene una descendencia de los 5 hijos que viven, además de 17 nietos y 14 bisnietos.
No todos los miembros de su larga familia pudieron estar presentes en la fiesta de cumpleaños, pero sí su bisnieta más pequeña de 2 años.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos