Nacida el 17 de noviembre de 1925, Fermina Álvarez Viñuela, acaba de celebrar un siglo de vida. Cien años contemplan a quien es ya la mujer más mayor de su pueblo zamorano de Mayalde, madre de 9 hijos, trabajadora y regente del Bar Bodas (Mayalde) que gestionó durante muchos años compaginándolo con las tareas del campo.

Fermina Álvarez Viñuela, la mujer más anciana de Mayalde, cumple cien años | CEDIDA

Con ayuda de sus hijos y su marido Inocencio trabajaba a la vez en Alemania y Suiza. Actualmente Fermina reside en la residencia de mayores Los Rosales (Moraleja del Vino) en la que trabajan dos de sus nietas mayores. La anciana centenaria tiene una descendencia de los 5 hijos que viven, además de 17 nietos y 14 bisnietos.

La mujer más mayor de Mayalde cumple cien años / Cedida

No todos los miembros de su larga familia pudieron estar presentes en la fiesta de cumpleaños, pero sí su bisnieta más pequeña de 2 años.