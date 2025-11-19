Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fermina Álvarez Viñuela, la mujer más anciana de Mayalde, cumple cien años

La anciana celebró el siglo de vida con parte de su familia en la residencia de mayores Los Rosales de Moraleja del Vino

Nacida el 17 de noviembre de 1925, Fermina Álvarez Viñuela, acaba de celebrar un siglo de vida. Cien años contemplan a quien es ya la mujer más mayor de su pueblo zamorano de Mayalde, madre de 9 hijos, trabajadora y regente del Bar Bodas (Mayalde) que gestionó durante muchos años compaginándolo con las tareas del campo.

Con ayuda de sus hijos y su marido Inocencio trabajaba a la vez en Alemania y Suiza. Actualmente Fermina reside en la residencia de mayores Los Rosales (Moraleja del Vino) en la que trabajan dos de sus nietas mayores. La anciana centenaria tiene una descendencia de los 5 hijos que viven, además de 17 nietos y 14 bisnietos.

No todos los miembros de su larga familia pudieron estar presentes en la fiesta de cumpleaños, pero sí su bisnieta más pequeña de 2 años.

