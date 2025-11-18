Un varón de 93 años ha desaparecido en Moveros, Zamora

A las 21:06 horas la Dirección General de la Guardia Civil ha recibido el aviso de la desaparición de un hombre de 93 años de edad en la localidad de Moveros (Zamora). Según han informado los familiares, la última vez que lo vieron fue sobre las 13:00 horas de hoy en el domicilio.

El hombre mide 1'70 m de altura aproximadamente y tiene poco pelo de color blanco. Según se indica no padece ningún tipo de enfermedad, tiene una complexión normal y una buena movilidad. Además, recalcan, no lleva teléfono.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha iniciado dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por el Sargento Comandante de Puesto de Fonfría, encontrándose implicadas en el dispositivo varias unidades de Seguridad Ciudadana, SEPRONA, USECIC y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) para realizar las funciones de Puesto de Mando Avanzado, habiendo sido activados también el Equipo PEGASO de la Comandancia para realizar búsqueda con drones, y el Grupo Cinológico con perros especialistas en localización de personas desaparecidas en grandes áreas, teniendo pre alertadas otras unidades de apoyo como el Servicio Aéreo de León.

Por su cercanía a Portugal, también se ha alertado a la Guarda Nacional Republicana portuguesa, y el Centro Coordinador de Emergencias del 1-1-2 ha activado a voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Alcañices.