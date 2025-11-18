Susto en Almeida de Sayago por un incendio

Un incendio de vegetación ha dado un buen susto este martes a los vecinos de Almeida de Sayago. El aviso se recibió a través del Centro de Emergencias Castilla y León 112 sobre las 13:20 horas de este martes, y hasta el lugar se desplazó una dotación bomberos "que actuó de manera rápida y coordinada", informan desde la Diputación de Zamora.

Incendio de vegetación en Almeida de Sayago / Diputación de Zamora

En las labores de control y extinción del incendio colaboraron los efectivos del Parque Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Bermillo de Sayago, además de miembros del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de la Guardia Civil.

Gracias a esta coordinación, "el incendio pudo ser controlado y extinguido sin que se registraran daños personales", inciden desde la institución provincial, que recuerda también la importancia de extremar las precauciones en épocas de riesgo y cumplir con las normas de prevención de incendios forestales.