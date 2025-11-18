Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas

Aumenta la preocupación por los robos en el medio rural de Zamora. A los denunciados por la acción de los ladrones en viviendas y negocios hosteleros en pueblos de Sayago y Tierra de Campos, se suman ahora los registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como en naves.

Este es el caso de Almaraz de Duero en el que hace dos noches los ladrones accedieron a una nave municipal tras romper una ventana, de la que se apropiaron de un vehículo y diverso material, así como de las llaves de otra nave, también propiedad del Ayuntamiento, en la que sustrajeron un vehículo y herramientas.

Así lo han denunciado este martes los representantes de Ahora Decide, Manuel Fuentes y Enrique Díaz, quienes ha recordado que desde hace años se suceden los robos de material de riego o de herramientas en el medio rural de Zamora.

Sin embargo, como apuntaron, “últimamente hemos entrado en una dinámica más preocupante”, por el nivel de sofisticación de los últimos robos perpetrados en pueblos zamoranos que, en su opinión, evidencia que sus autores podrían pertenecer a una organización criminal.

A modo de ejemplo, destacaron que hace dos noches en Almaraz de Duero se registró un robo en dos naves municipales, en las que los ladrones se apropiaron de dos vehículos y diversas herramientas necesarias para "el mantenimiento del pueblo".

El alcalde de Almaraz, José Martín Pérez, ha confirmado que los autores del robo se apropiaron de dos vehículos, una furgoneta eléctrica adquirida por el Ayuntamiento hace dos años y un vehículo todoterreno, al margen de diversas herramientas como martillos picadores, taladros o desbrozadoras, entre otro material. A la espera de cuantificar el valor de todo el material robado, el alcalde ha reconocido que su valor es elevado y que el daño provocado por los ladrones es importante.

Al robo perpetrado en Almaraz y en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia, Ahora Decide sumó los denunciados por los propietarios de viviendas en Fermoselle o en un restaurante de Villanueva del Campo, aunque en los últimos días también se han registrado otros en pueblos de Tierra de Campos.

Ante esta situación, Díaz aseguró que “ya no se vive seguro en los pueblos”, como así lo evidencia que “se ha disparado la contratación de alarmas en la provincia”. Además, recordó que la Guardia Civil cada vez cuenta con menos efectivos en la provincia, lo que facilita la acción de los ladrones.

Por los motivos expuestos, Ahora Decide ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno que solicite más personal para reforzar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a que “se pongan a trabajar de forma urgente”.

Por último, recordó que el Equipo ROCA de la Guardia Civil, aunque “intenta” evitar robos en el medio rural, sus efectivos son limitados y, en una provincia como Zamora en la que “los desplazamientos son largos, es prácticamente imposible que lleguen a tiempo”, de ahí que la solución para garantizar la seguridad en los pueblos es incrementar la plantilla de la Guardia Civil.