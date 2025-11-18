Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retiran un nido de cigüeña de grandes dimensiones en Entrala

Estaba en el antiguo depósito de agua del municipio y suponía un riesgo para los vecinos

Retirada nido cigüeña Entrala

Retirada nido cigüeña Entrala / Diputación de Zamora

Edurne Alonso

Un nido de cigüeña de grandes dimensiones, que estaba en el antiguo depósito de agua del municipio de Entrala, ha sido retirado ante el riesgo que suponía su permanencia en la estructura ya que en las últimas semanas se habían producido deslizamientos y caídas de material al suelo. La situación representaba un peligro para los vecinos, ya que el nido estaba en una zona que es transitada por adultos y utilizada además como espacio de juego por los menores de la localidad.

En la actuación han participado efectivos del Parque de Bomberos Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en la capital. La actuación ha sido autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a solicitud del Ayuntamiento de Entrala.

La intervención se ha desarrollado siguiendo los protocolos establecidos para el manejo y retirada de nidos de especies protegidas, garantizando tanto la protección de la fauna como la integridad de la estructura afectada.

