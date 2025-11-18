Los problemas derivados de los incendios en Sanabria: contaminación del agua en los pueblos y ríos teñidos de negro

“Completo fracaso”. Así ha definido, Ahora Decide el plan puesto en marcha por la Junta para evitar el arrastre de cenizas procedentes de los incendios registrados el pasado verano a los ríos, arroyos y al Lago de Sanabria, que además está provocando problemas de contaminación, impidiendo a los vecinos de varios pueblos consumir el agua del grifo.

El portavoz de la formación, Manuel Fuentes, ha cuestionado este martes que la medida de arrojar paja desde helicópteros mediante la técnica denominada "helimulching" para evitar la contaminación de las cenizas de los incendios” ha sido un completo fracaso y una forma de dilapidar el dinero público”.

En este punto, recordó que la medida comenzó a aplicarse el 10 de noviembre en la zona alta de la cuenca del río Tera y del Forcadura, con la intención de proteger el suelo, fijar nutrientes y evitar la contaminación de las fuentes de agua potable en los municipios. Sin embargo, según Fuentes, el plan, “además de llegar tarde, está mal pensado y mal ejecutado y es una forma de tirar dinero público por las ventanas”.

Precisó Fuentes que la medida “llega tarde”, porque la Junta declaró extinguido el incendio forestal iniciado en Porto el pasado 21 de octubre y porque ha comenzado a aplicarse tras dos semanas de intensas lluvias y de que ríos como el Bibei, el Forcadura o el Tera, así como diversos arroyos de Sanabria, se tiñeran de negro por el arrastre de cenizas “aguas abajo".

Además, subrayó que el plan no se ha ejecutado correctamente, porque comenzó a lanzarse paja desde un helicóptero en días para los que se anunciaron fuertes rachas de viento, lo que provocó que la esparcida en la Laguna de Peces terminara en otro paraje natural como “Pico del Fraile”, que se localiza a “bastante” distancia.

Ante esta situación, Fuentes precisó que, según apuntan expertos en gestión forestal, se deberían haber adecuado “trincheras” en las laderas de “sitios clave” para depositar en ellas alpacas enteras, con el fin de contener gran parte de las cenizas arrastradas y para fijar en el suelo los nutrientes de esa paja y favorecer así la futura recuperación del monte y del ecosistema.

De forma paralela al “fracaso” de la medida, Fuentes cuestionó que desde hace días los ríos “bajan con las aguas negras” y las cenizas se están depositando en el Lago de Sanabria, inutilizando depuradoras y provocando problemas de contaminación, que limitan el consumo del agua del grifo en varios pueblos.

A modo de ejemplo, recalcó que en Ribadelago el agua “sale amarilla” en los hogares, mientras que en Galende “huele mucho a lejía”, al margen de que sale del grifo con poca presión, lo que ha provocado que los vecinos “no puedan ducharse desde hace cuatro días”, situaciones por las que no dudó al afirmar que "Sanabria parece el Tercer Mundo".

A la delicada situación que atraviesa Sanabria, sumó la “incompetencia” de responsables municipales y destacó el ejemplo de Galende en el que, mediante una nota, el Ayuntamiento informa a los vecinos del reparto de agua embotellada para el 18 de noviembre, fecha que de forma errónea sitúa en un sábado.

Por otra parte, Fuentes ha reclamado a la Junta, a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y a la Diputación que expliquen públicamente qué medidas están adoptando en Sanabria tras los incendios y para ayudar a unos vecinos que “se sienten abandonados”.

Del mismo modo, ha exigido medidas que protejan el Lago de Sanabria en el que se están depositando las cenizas arrastradas, aunque también ha reclamado que se hagan públicos los resultados de los análisis del agua del Lago.

Por último, Ahora Decide ha exigido la dimisión del consejero de Medio Ambiente y del Director General del Medio Natural, Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Ángel Arranz, por su gestión en materia forestal.