Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y "sin informes previos"

Tras la tala de árboles protegidos en Manzanal de Arriba, Ecologistas Zamora ha denunciado este martes otra de 60 robles adultos en un valle protegido enclavado en el municipio de Pedralba de la Pradería, acciones que se han llevado a cabo en zonas de dominio público hidráulico.

En el caso de Pedralba, y a través de un bando colocado en el mes de agosto en el pueblo de Santa Cruz de Abranes, el colectivo ha tenido conocimiento de la subasta de madera procedente de la tala de robles en la Cañada de la Ribera, un angosto valle dentro de la reserva natural de la Sierra la Culebra y Reserva de la Biosfera caracterizado por su agreste fisonomía y donde tan solo en los márgenes fluviales han permanecido los bosquetes de robles.

La actuación, justificada por el ayuntamiento de Pedralba de la Pradrería en un supuesto levantamiento de tierras en el camino, supone "una agresión al medio en un espacio que está actualmente en plena recuperación ecosistémica, una zona de montaña muy castigada por la erosión y los repetidos incendios".

Un operario tala árboles en Manzanal de Arriba. / Cedida

En el caso de Manzanal de Arriba, la justificación esgrimida es que las ramas de algunos árboles caían hacia la carretera aunque, como asegura Ecologistas Zamora, "se da la circunstancia que todos los cortados se sitúan a gran distancia de la misma".

En este punto, el colectivo naturalista insiste "en que no se deben alterar los hábitats de Interés Comunitario (protegidos por la Directiva 92/43 Hábitats), entre los que se encuentran los robledales galaico-portugueses y los bosques aluviales", aunque también considera que "existen formas de adecuar el camino o proteger las vías de acceso sin que tengan que ser talados árboles, y que en el trasfondo de la cuestión se encuentra una mera especulación económica".

En Pedralba se desconoce qué empresa ha ganado la subasta y la forma en la que esta se ha realizado, mientras que caso Manzanal tampoco han trascendido datos de quién puede ser el beneficiario directo de la venta de la madera, teniendo en cuenta que se trata de terrenos privados, aunque la tala haya sido promovida por el ayuntamiento.

Por otra parte, Ecologistas Zamora recuerda que "que estos valles transfronterizos contienen una riqueza ecológica que en la zona portuguesa ha sido digna de formar parte del Parque Natural de Montesinho, conteniendo abundante fauna y flora en grado de protección".

Paraje de Manzanal de Arriba en el que se han cortado árboles. / Cedida

No obstante, como recalca, "no solo existe un evidente daño paisajístico y sobre la biodiversidad, al ser el hábitat de numerosas especies, sino que estas talas perjudican a la protección natural que suponen los bosques autóctonos contra los fuegos".

En concreto, los bosques de ribera actúan como muralla ecológica capaz de frenar los incendios forestales, por lo que deben ser conservados de manera íntegra como parte de la estrategia de lucha contra ellos, y las vías de acceso a los mismos deben realizarse sin alterar su fisonomía.

Para Ecologistas Zamora, todas las talas de árboles autóctonos pertenecientes a la lista de Hábitats de Interés Comunitario deben realizarse con las pertinentes medidas precautorias para el medio ambiente, evitando la extracción de madera con fines comerciales, pues para eso ya están las plantaciones con especies destinadas a ese fin.

En ambos casos, Ecologistas Zamora ha informado a Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), al situarse los parajes en los que se han cortado los árboles en zona de policía o en zona de dominio público hidráulico, y solicitará el expediente de la tala a los respectivos ayuntamientos.

Del mismo modo, reclamará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta que inicie las oportunas investigaciones.