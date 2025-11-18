Ya huele a Navidad en este pueblo del Tierra del Vino: llega el concurso "ilumina Moraleja"
El tradicional formato quiere llenar de "luz, color y espíritu navideño" todo el pueblo
Aunque todavía queda más de un mes por delante, algunos pueblos de Zamora ya huelen a Navidad. Es el caso de Moraleja del Vino, que arranca su programa navideño con una nueva edición del tradicional concurso de adornos navideños en las casas bajo el lema "Ilumina Moraleja".
El Ayuntamiento del municipio invita a todos los vecinos a "llenar de luz, color y espíritu navideño" las calles del pueblo decorando la fachada o balcón para crear "un ambiente mágico de Navidad".
PREMIOS
- Primer premio: Cesta valorada en 200 euros
- Segundo premio: Cesta valorada en 150 euros.
- Tercer premio: Cesta valorada en 100 euros.
- Cuarto premio: Cesta valorada en 50 euros
Criterios
Valorarán la creatividad, la originalidad y la estética del conjunto.
Los premios se entregarán en forma de cestas con diferentes productos de comercios y empresas del municipio. Serán entregadas el viernes, 9 de enero, previa comunicación de los ganadores el día 7 de enero.
