Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya huele a Navidad en este pueblo del Tierra del Vino: llega el concurso "ilumina Moraleja"

El tradicional formato quiere llenar de "luz, color y espíritu navideño" todo el pueblo

Moraleja en Navidad en anteriores ediciones.

Moraleja en Navidad en anteriores ediciones. / Cedida

Abril Oliva

Aunque todavía queda más de un mes por delante, algunos pueblos de Zamora ya huelen a Navidad. Es el caso de Moraleja del Vino, que arranca su programa navideño con una nueva edición del tradicional concurso de adornos navideños en las casas bajo el lema "Ilumina Moraleja".

El Ayuntamiento del municipio invita a todos los vecinos a "llenar de luz, color y espíritu navideño" las calles del pueblo decorando la fachada o balcón para crear "un ambiente mágico de Navidad".

PREMIOS

  1. Primer premio: Cesta valorada en 200 euros
  2. Segundo premio: Cesta valorada en 150 euros.
  3. Tercer premio: Cesta valorada en 100 euros.
  4. Cuarto premio: Cesta valorada en 50 euros
La noche más mágica se anticipa en Moraleja del Vino

La noche más mágica se anticipa en Moraleja del Vino

Ver galería

La noche más mágica se anticipa en Moraleja del Vino / José Luis Fernández

Criterios

Valorarán la creatividad, la originalidad y la estética del conjunto.

Noticias relacionadas y más

Los premios se entregarán en forma de cestas con diferentes productos de comercios y empresas del municipio. Serán entregadas el viernes, 9 de enero, previa comunicación de los ganadores el día 7 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  2. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  3. Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
  4. Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
  5. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  6. Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
  7. El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
  8. La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor

Los problemas derivados de los incendios en Sanabria: contaminación del agua en los pueblos y ríos teñidos de negro

Los problemas derivados de los incendios en Sanabria: contaminación del agua en los pueblos y ríos teñidos de negro

Ya huele a Navidad en este pueblo del Tierra del Vino: llega el concurso "ilumina Moraleja"

Ya huele a Navidad en este pueblo del Tierra del Vino: llega el concurso "ilumina Moraleja"

Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas

Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana

Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana

Zamora y la Vía de la Plata, protagonistas a nivel mundial de la mano de la feria Fairway, especializada en los Caminos de Santiago

Zamora y la Vía de la Plata, protagonistas a nivel mundial de la mano de la feria Fairway, especializada en los Caminos de Santiago

Localizada con vida y en buen estado de salud la mujer de 95 años desaparecida esta tarde en La Tuda

Localizada con vida y en buen estado de salud la mujer de 95 años desaparecida esta tarde en La Tuda

Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia

La Escuela Micológica de Ungilde cierra una "inusual" temporada

La Escuela Micológica de Ungilde cierra una "inusual" temporada
Tracking Pixel Contents