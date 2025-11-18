Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 informa de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 131 de la CL-605 en la rotonda de acceso a Fuentesaúco.

El motivo del accidente ha sido la colisión entre una furgoneta y un turismo. Tras el siniestro se solicitó asistencia para tres personas. En el turismo, una mujer y un varón de unos 60 años. En primera instancia él inconsciente, y ambas personas atrapadas en el vehículo. Finalmente se comunica que el varón, quien se encontraba al volante del turismo, ha fallecido. En el otro vehículo, la furgoneta, un varón de unos 50 años, se encuentra consciente aunque contusionado.

Desde el 1-1-2 se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar para atender a los implicados en este siniestro. Emergencias Sanitarias ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de La Guareña.