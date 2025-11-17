Un nuevo atractivo para visitar La Raya: la sensacional ruta de murales que embellecen los pueblos alistanos

La Raya de España y Portugal abre una nueva alternativa de turismo cultural proponiendo a los visitantes y turistas, también a los vecinos, la ruta de un día para conocer y disfrutar de los murales que ya embellecen edificios y calles en numerosos pueblos de Aliste aprovechando a la vez para descubrir y degustar la gastronomía y los productos agroalimentarios.

Tomando como punto de partida Zamora capital la primera parada la realizaremos en el Museo de Arte Mural al Aire Libre de "Los Aguilones" de Fonfría, junto a la travesía de la Nacional 122, que es ahora mismo la gran alternativa gracias al certamen veraniego que organiza la asociación cultural "La Magarza", presidida por Amparo Leopoldo Aparicio, con el apoyo del Ayuntamiento cuya Corporación Municipal que lidera el alcalde Sergio López Vaquero.

Gracias al apoyo del Área de Cultura de la Diputación de Zamora cuenta con una magnífica iluminación para su visita nocturna para admirar diurna o nocturnamente una iniciativa apoyada también por la Fundación Fomento Hispania y Caja Rural de Zamora.

Ruta de murales en Aliste / Ch. S.

Allí se pueden ver entre otras la obra ganadora de este año "Mi abuela Paula" de Rex Pública de León, junto a las de los otros cuatro participantes: "La chica de los tomates" de NKS de Milán (Italia), "A la tierra hemos de volver" de Oniric Omnia de Palma de Mallorca, "Antes de aselar" de Mar Pajarón" y "Alfarera" de María Cuadrado.

Culminada la visita a Fonfría, seguiremos nuestra ruta por Ceadea camino de Rabanales donde nos cautivará con su presencia la "Tí Felisa",, una obra de Dani Martín, de Salamanca, que en la pared del frontón rinde homenaje a todas las mujeres alistanas. En la Plaza Mayor de Grisuela, la obra "Pastor con Ovejas" embellece el actual centro médico.

La huella de Adeva en Aliste

Regresamos a la Nacional 122 por Alcañices ya para centrarnos en las obras del ilustre muralista toresano Carlos Adeva que en el futuro afrontará alguna interesante obra en Fonfría donde este año fue parte del jurado y asesor del Certamen de arte Mural. Natural de Toro, donde nació en 1974, está especializado en murales, dibujo y pintura medieval. Con 16 años ingresó en la Escuela de Artes Plásticas de Salamanca donde recibía la formación académica y empezaba a realizar sus primeros encargos profesionales, pasando temporadas en París y en el sur de Francia.

Los Carochos de Carlos Adeva / Ch. S.

Llegamos a Villarino tras la Sierra (municipio de Trabazos) donde el artista toresano ha dado vida en una de las fachadas laterales de una vivienda particular al “Caballlico”, uno de los principales personajes de la mascarada de invierno que se celebra coincidiendo con San Esteban Protromártir cada 26 de diciembre junto a los "Zamarrones" y "Pajarico".

En Pobladura de Aliste, Carlos Adeva ha ilustrado el muro construido en las inmediaciones de la iglesia parroquial con una imagen de la patrona del pueblo Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, transformada en vidriera, para celebrar su centenario. Una auténtica obra de arte que ya fue bendecida por el párroco Marcelino Rodríguez Pascual.

Obra de Carlos Adeva en Aliste / Ch. S.

La ruta de los murales nos llevará hasta Riofrío de Aliste donde Adeva ha pintado, en la pared de la casa de Miguel Casado, el mural más llamativo, no solo por su tamaño (110 metros cuadrados), si no también por la magnífica estampa de la mascarada de “Los Carochos” donde representa en forma de héroes de Marvel, como una portada de cómic, a seis de sus once personajes, Diablo Grande, Diablo Chiquito, Filandorra, Molacillo, El del Lino y Ciego de atrás. Cruzamos la Sierra de la Culebra y en Ferreras de Arriba disfrutaremos otro de sus murales: "La Filandorra".

Cándida y el Tafarrón

Camino de Zamora parada obligada en Pozuelo de Tábara donde Mayl Shambala ha inmortalizado al "Tafarrón" y a la "Madama" en la fachada de la casa de Iván Gálvez y Sandra García, la nieta mayor de la señora Cándida Román Alonso, en cuya memoria se pintó el mural, tras fallecer en 2024 a los 94 años de edad "una nonagenaria que por encima de todo amó a su pueblo" reconocen sus nietos, alma del homenaje póstumo. Su nieto David Vergara es amigo de Mayl Shambala. También en Villaflor ofrece una extensa muestra de murales de Gerardo Hierro.

Ruta de murales en Aliste / Ch. S.

Una ruta cultural y pictórica que podremos acompañar de la mejor gastronomía a nuestro paso por pueblos cercanos a los murales como Muelas del Pan, Fornillos de Aliste, Alcañices, Rabanales, Grisuela, Trabazos, Sejas, San Vitero, Ferreruela, Carbajales, Figueruela de Arriba, Tábara o Pozuelo, donde la cocina tradicional y modernista nace de la mano de unos buenos chefs y unos magníficos productos de la tierra que auténticos manjares agroalimentarios.