La mejora de los accesos a La Hiniesta, más cerca y más segura: estas son las novedades

La Diputación de Zamora inicia el proyecto de licitación de la obra y actuará en dos puntos para mejorar la seguridad vial

La actuación cuenta con un presupuesto total de 442.603,32 euros, financiados al 100 % con fondos propios 2025

Mejora de los accesos a La Hiniesta

I. G.

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado los pliegos y ha iniciado el procedimiento de licitación de la obra “Mejora de los accesos de la carretera ZA-P-1405 a La Hiniesta”, una intervención clave para incrementar la seguridad vial en dos puntos de conexión con la localidad y reducir situaciones de riesgo detectadas por los servicios técnicos. La actuación cuenta con un presupuesto total de 442.603,32 euros, financiados al 100 % con fondos propios 2025.

La obra actuará en dos accesos diferenciados, situados en los puntos kilométricos 4+400 y 6+100 de la carretera ZA-P-1405, donde se concentran los principales problemas de visibilidad y maniobrabilidad detectados en la vía.

Mejora de los accesos a La Hinesta

1. Acceso del punto kilométrico 4+400: baja visibilidad y maniobras peligrosas

En este primer acceso, los servicios técnicos del Área de Obras han constatado la existencia de situaciones de peligrosidad debido a la escasa visibilidad en las incorporaciones, tanto para quienes se dirigen hacia Zamora como para los vehículos que acceden desde la capital hacia la travesía de La Hiniesta, que deben realizar una fuerte reducción de velocidad en el carril.

Para resolverlo, el proyecto contempla la ampliación de la calzada existente para habilitar un carril central multifunción, que actuará como carril de incorporación y carril de espera, permitiendo efectuar los giros con mayor seguridad y sin interferir en el tráfico principal.

Mejora de los accesos a La Hiniesta

2. Acceso del punto kilométrico 6+100: una intersección en “T” que será sustituida por una glorieta partida

El segundo acceso se encuentra en el kilómetro 6+100, en la zona final de la variante de La Hiniesta. En la actualidad, consiste en una intersección en forma de “T”, con movimientos canalizados mediante cebreados en el firme, una solución que resulta insuficiente para canalizar con seguridad el tráfico que entra o sale de la localidad.

Para mejorar su funcionalidad, el proyecto prevé la construcción de una intersección tipo “glorieta partida”, una solución moderna que permitirá movimientos seguros de entrada y salida hacia La Hiniesta, giros a derecha e izquierda en ambos sentidos de la ZA-P-1405; y cambio de sentido de vehículos que circulan hacia Zamora o hacia las comarcas de Tierra de Alba y Aliste, sin necesidad de realizar maniobras arriesgadas.

Mejora de los accesos a La Hiniesta

Señalización y seguridad complementaria

En ambos puntos, las obras incluirán toda la señalización horizontal y vertical, así como el balizamiento necesario, con el objetivo de garantizar una adecuada canalización del tráfico y una mayor seguridad para conductores y peatones.

La Diputación ha aprobado el gasto, los pliegos administrativos y la apertura del procedimiento de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, que será publicado en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta intervención, la Diputación de Zamora avanza en su estrategia de modernización de la red provincial de carreteras, actuando en puntos críticos y mejorando la seguridad en las conexiones entre los municipios y la capital.

TEMAS

