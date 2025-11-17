La Guardia Civil pone en marcha un amplio operativo tras la desaparición de una mujer de 95 años en La Tuda
La desaparición ha tenido lugar a primera hora de la tarde, según han explicado sus familiares al insituto armado
La comarca de Sayago ha visto su tranquilidad sobresaltada este lunes por la desaparición de uno de sus vecinas, a la que todavía se sigue buscando. Tal y como han dado a conocer desde la Guardia Civil, se ha puesto en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer de 95 años, a la que se habría perdido la pista a primera hora de la tarde de este 17 de noviembre. Según han explicado desde el instituto armado, la familia de la nonagenaria ha dado el aviso alrededor de las 16:50 de la tarde, después de algo más de una hora sin saber nada de la anciana, residente en La Tuda, pueblo perteneciente a Pereruela.
La notificación de la Guardia Civil ha hecho público que la mujer de 95 años llevaba un vestido marrón, chaqueta azul y zapatillas negras. Además, han añadido a la descripción que se trata de una mujer de 1,50 metros de altura, con pelo corto canoso. La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha puesto en marcha de inmediato un dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por la capitán jefe de la compañía de Zamora. El dispositivo cuenta con la implicación de varias unidades de Seguridad Ciudadana, así como el equipo Pegaso para la utilización de drones en su búsqueda, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y el Grupo Cinológico con perros especializados.
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”