La Escuela Micológica de Ungilde cierra una "inusual" temporada

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y la Escuela Micológica de Ungilde (EMU) han despedido la "inusual" temporada micológica de este año, con una jornada en la participaron medio centenar de personas. Las actividades se enmarcan dentro del programa de colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial. Desde octubre, 163 personas han participado en las Jornadas Micológicas que han recogido y clasificado 93 especies de hongos propios de la comarca.

El micólogo leonés, Juan Antonio Sánchez Rodríguez, dirigió la actividad para un grupo de hasta 50 personas, en la Escuela Micológica. La propuesta fue respaldada con una gran participación de aficionados a las setas y muchas ilusiones puestas en un día que estuvo “pasado por agua”.

Con el contratiempo de la lluvia, profesor y alumnos participaron de un extenso taller de clasificación de las especies con las que cuenta el centro. La EMU conserva en sus instalaciones hasta 40 especies “liofilizadas” que fueron objeto de estudio. En una breve salida se recogieron algunos ejemplares de hongos para su estudio y clasificación.

Sánchez trató en su conferencia las “Especies tóxicas versus medicinales”. En el inventario de la escuela hay un amplio catálogo de ambas especies. Destacan Ganoderma Lucidum, llamada la “seta de la inmortalidad” ,y en palabras de Juan Antonio, “un auténtico remedio para muchas dolencias”. Otras de estas especies son Trametes versicolor, ampliamente utilizada ya en oncología; Calvatia utriformis, un magnífico cicatrizante. Entre las especies tóxicas, la más reconocida es Amanita Phalloides que “un pequeño porcentaje de tu peso corporal, puede causarte la muerte”, según el micólogo.

Clasificados

Todos los los hongos clasificados en la EMU se han sometido a un proceso físico para su preservación, en el laboratorio del centro, que es la liofilización, consistente en la sublimación de hielo a gas.

Por parte del consistorio sanabrés, expresar su satisfacción por las actividades programadas durante todo el otoño, donde se ha contado con una participación de récord. Se constata en todo momento la plena satisfacción del público asistente. Personas venidas de todos los puntos cardinales, que incluso habían programado ya su viaje a Sanabria teniendo en cuenta estas actividades, desde la primavera pasada.

En las Jornadas Micológicas han participado, desde octubre, un total de 163 personas, superando las cifras del año pasado. Se han recogido y clasificado -dentro de un año anormalmente seco- un total de 93 especies de hongos, la mayoría saprófitos, ya que los micorrizógenos, boletus y macrolepiotas, tienen unas condiciones de fructificación especiales, donde la falta de lluvias, primero y la llegada del frío después, hace que “no asomen”, en palabras de los responsables del centro.

Estas cifras de participación representan más de un 10% del total de las visitas anuales a la Escuela Micológica de Ungilde, que “sirven para dar a conocer y poner en valor, los bellos pueblos del municipio de Puebla y al mismo tiempo, suponen un acierto en cuanto a la apuesta municipal por el Turismo de Experiencias, ya que cada jornada ha sido una experiencia en sí y un auténtico curso de hongos intensivo, ya que se veía a la gente, apuntando los “latinajos” de los nombres científicos, preguntando sin cesar y divirtiendo mucho, desde las 10 de la mañana has las 20 de la tarde, menores incluidos”.

Salida al campo

El formato es la salida de campo por la mañana y el taller de clasificación de especies y una conferencia por la tarde.

Las conferencias han abordado “Los secretos del bosque”, “La importancia de las micorrizas en el bosque”, “La importancia de las micorrizas para la recuperación de terrenos quemados” y “Setas medicinales versus tóxicas”.

Los expertos que han participado han sido: Judith Furquet González, Aurelio García Blanco y Juan Antonio Sánchez Rodríguez. Todos ellos han dejado el mejor sabor de boca posible y nos han deleitado con su saber y conocimientos.

Desde el Ayuntamiento se pretende continuar por esta senda, en cooperación, con el resto de instituciones, asociaciones y agentes de desarrollo, desde unas instalaciones que están a disposición de todos y que son únicas en Castilla y León. El resumen concluye con un visión de futuro “porque Sanabria está viva, con ganas y en forma, dispuesta a renacer de sus cenizas, cuan Ave Fénix y desde la Escuela Micológica de Ungilde, como uno de los polos de desarrollo turístico de esta bella comarca”.