La DO Arribes saca nota en la Guía Vinos Gourmets 2026

Los vinos de la DO Arribes del Duero han obtenido buenas puntuaciones en la Guía Vinos Gourmets 2026 que cumple su 41 edición. Un manual de referencia de los vinos españoles con 4.085 vinos reseñados y catados a ciegas y 1.295 bodegas referenciadas.

Una guía completa del panorama vinícola español agrupando las referencias por zona de producción, añada y tipología, llevadas a cabo por un Comité de Cata del que forman parte 21 profesionales entre los que destacan enólogos, sumilleres, periodistas especializados y catadores en activo.

En esta edición se cataron 34 referencias de bodegas inscritas en la D.O. Arribes de las cuales 24 han conseguido 90 o más puntos.

El vino mejor puntuado ha sido el 7 Peldaños Tinto Mencía 2023, de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural en Fermoselle con 98 puntos.

Los 96 puntos han sido para tres vinos de Bodega Pascual Fernández– Frontera Natural: 7 Peldaños (Gajo Arroba Tinto 2023, Mandón Tinto 2022 y Puesta en Cruz Blanco 2021) y Quinta de Mil Blanco Puesta en Cruz 2022 de la Bodega del mismo nombre, ambas bodegas en Fermoselle y de Bodegas de Pereña, en Pereña de la Ribera, Bruñal Tinto Reserva 2015.

Con 95 puntos: Quinta de Mil Tinto Bruñal 2022 de bodega Quinta de Mil en Fermoselle.

Han sido galardonados con 94 puntos : de Bodegas Bruneo en Fermoselle (Bruneo Tinto Bruñal y Tinto Juan García, ambos tintos crianza 2021), también de Fermoselle de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural (7 Peldaños Blanco Malvasía Tinaja y 1857 Tinto), de Bodegas de Pereña Gran Abadengo Tinto Crianza 2018 y en Ahigal de los Aceiteros, Quinta las Velas Tinto Bruñal 2022.

93 puntos se otorgaron a: de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural Cascarrabias Tinto 2022 y de Bodega Valperdiz Olvido Juan García Tinto 2023, ambas bodegas en la localidad zamorana de Fermoselle.

Con 92 puntos: Bruneo Blanco Malvasía 2023 de Bodega Bruneo y 7 Peldaños Rosado Verdejo Colorao 2024 de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural, Fruela Tinto 2019 de Bodegas de Pereña y Olvido Blanco Puesta en Cruz 2023 de Bodega Valperdiz en Fermoselle.

Con 91 puntos: Al Pie del Abismo Tinto Crianza 2022 de la bodega del mismo nombre en Pereña de la Ribera, y en Fermoselle de Bodegas Principia, Principia

Pisadas Blanco Naranja 2022 y de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural, 7 Peldaños Rosado Mandón 2023.

Con 90 puntos: 7 Peldaños Blanco Doña Blanca 2021 y Cascarrabias Blanco 2023 de Bodegas Pascual Fernández-Frontera Natural en Fermoselle.

En la actualidad el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arribes cuenta con 22 bodegas inscritas y 160 viticultores, que explotan 306 hectáreas de viñedo.