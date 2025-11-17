Cuarenta años entre sábanas, la historia de Josefina Lorenzo en el Parador de Puebla de Sanabria

Josefina Álvarez Lozano recibía el homenaje de sus compañeros del Parador de Turismo de Puebla de Sanabria por su jubilación, tras 40 años como camarera de piso del conocido establecimiento.

Josefina Álvarez, natural de Peque, disfrutó y compartió una cena con sus compañeros, además de recibir los regalos que le entregaron, una viñeta del dibujante Miguel y una canción de sus "cuarenta años entre sábanas y almohadas, con tu sonrisa al despertar". En el Parador, dice la letra de la canción, "tus manos han contado historias sin hablar. Cada habitación guarda tu memoria, cada huésped se llevó tu calidez".

Los compañeros reconocieron su labor de "tejedora de momentos, camarera que transforma lo común". Es también a través de versos el reconocimiento a "tu servicio silencioso pero eterno, brilla como el sol de noviembre que te espera ya". La complicidad con los trabajadores queda reflejado en "compañera de fatigas y risas, confidente de paredes y rincones. Tu trabajo digno levanta el alma". El tiempo en "cuarenta inviernos nevados en Sanabria, cuarenta veranos de turistas nuevos, y tú, constante como el castillo".