Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
Valer, Samir y Gallegos del Río estuvieron incomunicados sin telefonía móvil durante el temporal “Claudia”
Los modernos repetidores de Cellnex y American Tower vuelven a fallar y nadie da ninguna explicación de lo ocurrido
Las deficiencias afectaron también a Fonfría, Fornillos, Bercianos o Mellanes y a la fibra óptica instalada en 2024 por Adamo Telecom Ibérica
Un millar de afectados que piden a los ayuntamientos de volver a repetirse la situación acudan al Juzgado y presenten una denuncia ante la Fiscalía
Los Ayuntamientos de Gallegos del Río, Fonfría y Samir de los Caños, cuyas Corporación Municipales presiden respectivamente los alcaldes Pascual Blanco Martín, Sergio López Vaquero y Domingo Miguel Pérez, muestran su quejas y el profundo malestar existente entre los vecinos por las grandes y graves deficiencias sufridas en materia de telecomunicaciones durante cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, que han puesto en grave riesgo incluso la vida de las personas al no disponer de medios para pedir ayuda en caso de producirse una desgracia.
Durante más de cien horas muchas familias han estado abandonadas de la mano de Dios en Gallegos del Río, Valer de Aliste y Samir de los Caños. Deficiencias que también afectaron a Fornillos, Fonfría, Mellanes, Bercianos y en Alcañices (en este caso solo a usuarios de algunas operadoras).
En algunos pueblos se cayó el viernes también la señal de la fibra óptica instalada durante el año 2024 por Adamo Telecom Ibérica agravando aún más si cabe la situación. Las incidencias en la comarca alistana afectaron a más de un millar de usuarios de diferentes operadoras.
Internet gratuito
Gallegos del Río fue uno de los municipios donde no se les instaló y ahora, dada la grave situación, el Ayuntamiento instalará un punto de internet gratuito con wifi en cada pueblo para que los vecinos puedan utilizarlo en caso de emergencias. Hay pueblos como Flores donde se retiró la telefonía fija y es zona de sombra de telefonía móvil insistiendo la Corporación Municipal en que quien corresponda les instale un pequeño repetidor que subsane la deficiencia.
Para Domingo Miguel Pérez, alcalde de Samir de los Caños, la situación es tan extraña como incongruente: "No es ni meridianamente normal que a estas alturas y en pleno siglo XXI con los medios y adelantos tecnológicos que hay vivamos estas situaciones, es algo tercermundista. Todos asumimos que puede haber una avería lo que no es de recibo es que pueblos enteros se queden incomunicados, se tarde cuatro días en dar una solución y nadie te diga porque ha pasado".
La alcaldesa pedánea de Valer de Aliste Esther Rivera Blanco trasladaba en la mañana de este lunes, hacia las 9.30 horas, la grave situación vivida por los vecinos de los pueblos del municipio hasta que en la mañana del lunes se recuperaba la cobertura, a la Subdelegación del Gobierno en Zamora donde inmediatamente se pusieron a trabajar en el asunto. Curiosamente solo unos momentos después se recuperaba la señal de telefonía móvil.
Responsabilidades
Ninguna compañía ha asumido responsabilidades y ni ha dado explicación alguna. Lo más triste del caso es que incluso desde el País Vasco, Zamora y Madrid llamaron a algunas operadoras al no poder contactar con sus familiares y la respuesta era que no les constaba ninguna incidencia y sin embargo el lunes llamaron a esos mismos usuarios para decirles que ya estaba solucionada la incidencia que solo un día antes le habían negado. Incluso se dieron casos esperpénticos en algunas operadoras donde al recibir la llamada para denunciar la situación les pedían que se les llamase desde dichos pueblos: "Pero como les vamos a llamar desde los pueblos si no tenemos señal?" sentenciaban los vecinos sumidos en la incredulidad.
Se da la circunstancia de que los tres pueblos cuentan con repetidores de última generación instalados en su día por Movistar y que durante años han funcionado con la máxima normalidad. En la actualidad el repetidor de Valer de Aliste lo gestiona la empresa "Cellnex Telecom" y el de Gallegos del Río la "América Tower" que en la actualidad prevé instalar otras tres antenas en San Vicente de la Cabeza, Palazuelo de las Cuevas y Ferreras de Abajo. El de Gallegos es el "Repetidor Piloto" desde el cual se presta señal tanto al de Valer como al de Samir de los Caños. Ello supone que si cae Gallegos caen los tres. Fornillos también dispone de repetidor junto a la Nacional 122.
Supresión de líneas
La supresión y retirada en 2024 de las lineas terrestres de cobre que dejaron sin alternativa de telefonía fija a las familias no ha hecho más que agravar la situación dado que era la alternativa más utilizada por las personas mayores que a raíz de ello se vieron obligadas a pasarse a la telefonía móvil con diferentes operadoras y que ahora falla con demasiada frecuencia.
La mayor parte de la población que reside en Valer, Gallegos y Samir durante el otoño y el invierno son personas de la tercera edad, en muchos casos personas que viven solas y otras que sufren enfermedades crónicas que tienen fuera a sus familiares, hijos o nietos, para los cuales el teléfono es la única manera de contactar con ellos diariamente y así saber por la noche que se van bien a la cama y que se levantan sanos y salvos por la mañana. Lo mismo sucede con las personas que acuden diariamente a atenderlas.
La grave deficiencia dejó en una grave situación de aislamiento a unas personas que en el caso de haber se producido un problema de salud, incendio o desgracia, no habrían podido avisar a sus vecinos, cuidadores o a Emergencias 112 Castilla y León.
Muchos usuarios se muestran partidarios de que en el caso de persistir la situación y los frecuentes cortes los ayuntamientos presenten la correspondientes denuncias en el Juzgado y ante la Fiscalía antes de que pueda producirse una desgracia personal y fallezca alguna persona por no poder dar la alerta y recibir la asistencia sanitaria de urgencia necesaria.
