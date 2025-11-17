Un camión eléctrico para recoger las basuras en la Mancomunidad Tierra del Vino
El vehículo, recolector y compactador de residuos sólidos urbanos tiene un coste de 60.000 euros
El subdelegado del Gobierno acompaña a los alcaldes en la presentación
I. G.
La Mancomunidad Tierra del Vino se ha dotado de un camión eléctrico, recolector y compactador de residuos sólidos urbanos con un coste de 60.000 euros.
El 85% del presupuesto llega de los fondos Next Generation, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa DUS 5000. Este nuevo camión dará servicio a los 25 municipios de la mancomunidad, que agrupan a unos 11.000 habitantes.
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha acompañado a los alcaldes de la mancomunidad de Tierra del Vino en la presentación de un nuevo camión eléctrico
Blanco ha destacado la importancia de esta inversión, al tratarse de los primeros dispositivos de este tipo propulsado por energía eléctrica, completamente libre de emisiones.
