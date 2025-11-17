Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión eléctrico para recoger las basuras en la Mancomunidad Tierra del Vino

El vehículo, recolector y compactador de residuos sólidos urbanos tiene un coste de 60.000 euros

El subdelegado del Gobierno acompaña a los alcaldes en la presentación

El subdelegado del Gobierno con alcaldes de la Mancomunidad Tierra del Vino en la presentación del vehículo eléctrico

El subdelegado del Gobierno con alcaldes de la Mancomunidad Tierra del Vino en la presentación del vehículo eléctrico / Cedida

I. G.

La Mancomunidad Tierra del Vino se ha dotado de un camión eléctrico, recolector y compactador de residuos sólidos urbanos con un coste de 60.000 euros.

El 85% del presupuesto llega de los fondos Next Generation, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa DUS 5000. Este nuevo camión dará servicio a los 25 municipios de la mancomunidad, que agrupan a unos 11.000 habitantes.

Camión eléctrico de la Mancomunidad Tierra del Vino

Camión eléctrico de la Mancomunidad Tierra del Vino / Cedida

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha acompañado a los alcaldes de la mancomunidad de Tierra del Vino en la presentación de un nuevo camión eléctrico

Noticias relacionadas y más

Blanco ha destacado la importancia de esta inversión, al tratarse de los primeros dispositivos de este tipo propulsado por energía eléctrica, completamente libre de emisiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  2. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  3. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  4. Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
  5. Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos
  6. Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
  7. Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos
  8. El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”

Un camión eléctrico para recoger las basuras en la Mancomunidad Tierra del Vino

Un camión eléctrico para recoger las basuras en la Mancomunidad Tierra del Vino

Laura Pacios. Ganadora de un Latin Grammy con su grupo «Las Migas»: "Después del Grammy la vida sigue, ahora toca subir al escenario y darle al público todo"

Laura Pacios. Ganadora de un Latin Grammy con su grupo «Las Migas»: "Después del Grammy la vida sigue, ahora toca subir al escenario y darle al público todo"

La DO Arribes saca nota en la Guía Vinos Gourmets 2026

La DO Arribes saca nota en la Guía Vinos Gourmets 2026

La mejora de los accesos a La Hiniesta, más cerca y más segura: estas son las novedades

La mejora de los accesos a La Hiniesta, más cerca y más segura: estas son las novedades

Cuarenta años entre sábanas, la historia de Josefina Lorenzo en el Parador de Puebla de Sanabria

Un nuevo atractivo para visitar La Raya: la sensacional ruta de murales que embellecen los pueblos alistanos

Un nuevo atractivo para visitar La Raya: la sensacional ruta de murales que embellecen los pueblos alistanos

Falta de vivienda, impacto de las renovables e incendios: desafíos de la Revuelta de la España Vaciada que afectan a Zamora

Falta de vivienda, impacto de las renovables e incendios: desafíos de la Revuelta de la España Vaciada que afectan a Zamora

Monumenta, enclave hermoso y apacible, ceñido por extensos encinares

Tracking Pixel Contents