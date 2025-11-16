Falta de vivienda, impacto de las renovables e incendios: desafíos de la Revuelta de la España Vaciada que afectan a Zamora

El problema de la falta de vivienda en los pueblos y las "agresiones" al mundo rural debido al impacto de las energías renovables o los incendios forestales han centrado la reunión de las plataformas de la Revuelta de la España Vaciada, reunidas en Molina de Aragón, con la presencia de la Coordinadora Rural Zamora.

En su VII Asamblea General, que ha coincidido con el fin de semana en que se celebra el Día del orgullo rural organizado este año en Castilla-La Mancha, las plataformas de la Revuelta de la España Vaciada han reafiirmado el compromiso conjunto frente al "abandono institucional, la despoblación y las nuevas formas de agresión al territorio".

El encuentro ha servido para evaluar la situación actual del mundo rural y consensuar las líneas estratégicas comunes de acción para 2026. Así mismo, se ha reforzado la coordinación entre los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada y los surgidos en los últimos años, reunidos en el recién creado movimiento social Salvemos el mundo rural agredido, al cual pertenecen plataformas como Aliente, Stop Ganadería Industrial, Abrazo al Agua, colectivos de Stop Biogás y agrupaciones que luchan contra la minería agresiva con el territorio, así como plataformas que defienden el ferrocarril convencional y los servicios públicos, como el transporte, y la sanidad pública rural.

Población joven y vivienda

Durante el debate se abordó de forma especial el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia. Las plataformas coincidieron en que la falta de vivienda pública—ya sea por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista— continúa impidiendo que la población joven pueda quedarse en sus pueblos, dificultando el arraigo y frenando cualquier proyecto de revitalización. Se ha incidido en la necesidad de que la vivienda en la España vaciada sea más competitiva, atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores.

Otro bloque central fue el impacto de las energías renovables implantadas "sin planificación", consideradas por la mayoría de los colectivos como "la mayor agresión actual al territorio rural". Las plataformas denunciaron que el Estado "está convirtiendo extensas comarcas en zonas de sacrificio", citando ejemplos visibles en todo el país: "macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que destruyen paisajes naturales emblemáticos (en lugar de impulsar las comunidades energéticas, se están desviando fondos para las empresas privadas)".

Agresiones

Sobre la mesa del encunetro en Molina de Aragón han estado también numerosos proyectos de biogás y macrogranjas, que, como han denunciado y sostienen también plataformas en diversas comarcas de Zamora, "contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad". Todas estas agresiones, recordaron, "ya han sido señaladas por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como los analizados públicamente en los últimos años por expertos del CSIC".

Asimismo, la Revuelta de la España Vaciada continúa poniendo el problema de los incendios forestales entre sus prioridades. "Año tras año la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes" denuncian. La situación vivida cada verano con los incendios "ha supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios".

La Revuelta de la España Vaciada se ha propuesto hacer un seguimiento de las leyes que afectan al mundo rural y a la despoblación, como la Ley de Castilla-La Mancha, o el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico del MITECO, al que el Tribunal de Cuentas, tras la evaluación del Plan, ha recomendado rediseñar la estrategia del empleo de los fondos presupuestados.

La Asamblea concluye reforzando la idea de que "solo desde la unión y la coordinación nacional será posible frenar el deterioro del territorio rural".