Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito "Si no para, no pasa"

Al grito de “Si no para, no pasa”, unas 70 personas se han concentrado ante la sede del Concello (Ayuntamiento) de Vigo, la ciudad gallega que tiene por alcalde a Abel Caballero, para exigir la reposición de las paradas del tren de Alta Velocidad en Sanabria. Convocados por la Alianza UPA COAG, en esta nueva protesta anuncian más movilizaciones, a la vez que radicalizan el discurso con la amenaza de "cortes" en las comunicaciones en Sanabria con destino Madrid-Galicia.

El representante de COAG en Sanabria, José Manuel Soto señaló a los "tres mosqueteros". Abel Caballero, alcalde de Vigo; Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y El presidente de Renfe, Álvaro Fernández- como responsables directos de la supresión de las paradas de tren de Alta Velocidad en la estación de Otero de Sanabria.

Protesta de la Alianza UPA-COAG en Vigo por las paradas de tren en Sanabria / Araceli Saavedra

Las pequeñas delegaciones vecinales y municipales de las tres comarcas naturales Sanabria, Carballeda y Alta Sanabria corearon "si no para, no pasa".

La Alianza UPA-COAG señaló al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, como responsable del “recorte de los derechos a usuarios de Sanabria”. La organización agraria lanzó además un dardo directo al presidente de Renfe para recordarle que para "ir de camarada a Madrid hay que coger el tren en Sanabria". Apuntó a la raíz del problema, la falta de infraestructura y el desacuerdo para el trazado de Alta Velocidad en los tramos Redondela y Ourense.

A los “tres mosqueteros” les pidió que reconocieran su "error" desde junio y se les dio el plazo para corregirlo en diciembre. De lo contrario, habrá “nuevas acciones”, incluida una visita al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que Soto recordó que "si él es cabezota, nosotros más". Recriminó a los tres responsables la pérdida de servicios y censuró al alcalde de Vigo por sus palabras exigiendo solidaridad. "Solidaridad" que recordó “ya ha prestado esta comarca”. Soto anunció un “invierno caliente” y una pelea larga desde Zamora ante Vigo y Madrid.

Por su parte, Cristina Fernández, secretaria de Organización de UPA apuntó que "los sanabreses estamos hartos de ser solidarios. Hemos puesto miles de hectáreas al servicio del transporte y energía de larga distancia, especialmente de Madrid a Galicia, para que no se nos agradezca con servicios públicos esenciales. El interés general de las infraestructuras públicas del Estado es de aplicación en igualdad de derechos a Vigo y a Sanabria".

José Manuel Soto reclamó el derecho de los turistas a visitar Sanabria “igual que tienen el derecho a ir a ver las luces de Vigo”. Invitó a los gallegos a, "ver las luces de Puebla, que son igual de bonitas, pero más limpias". Reclamó un plan especial para activar el turismo en la zona de Zamora, “castigada por los incendios este verano".

"No queremos ser los listos pero que no se nos tome por tontos. No estamos pidiendo nada que no tuviéramos desde julio de 2021 cuando se inauguró la estación", señaló Cristina Fernández.

Bajo la atenta vigilancia de la Policía, la protesta de los sanabreses se ha podido desarrollar con normalidad, pese a las amenazas de lluvia.

Se ha desplazado a Vigo vecinos de Avedillo, Cional, Villardeciervos, Mombuey, Sotillo de Sanabria, Villanueva de Valrojo., Palacios de Sanabria, Santa Colomba de Sanabria, Sandín, Robledo, San Martín de Terroso, Puebla, Lubián, Cobreros o Hedroso. Tampoco han querido faltar alcaldes del PSOE como Felipe Lubián (Lubián), José Castedo (Mombuey) y José Fernández (Puebla de Sanabria); también estaba la alcaldesa de Ferreras y Villanueva de Valrojo, Belén Martín. Tampoco faltó la religiosa sanabresa del Amor de Dios, María del Carmen Fernández Rodríguez, quien se desplazó desde su residencia en Vigo a respaldar la reivindicación de sus paisanos.