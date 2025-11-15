El "Zamoranito" y otras curiosidades en la jornada "Chiquisetas" de Rabanales
Éxito de participación en la iniciativa organizada por la Diputación de Zamora en colaboración con el Museo Micológico de Rabanales y el Parque Micológico del Noroeste Zamorano
I. G.
Éxito de participación en la Jornada “Chiquisetas 2025” organizada por la Diputación de Zamora en Rabanales en colaboración con el Museo Micológico de Rabanales y el Parque Micológico del Noroeste Zamorano.
Pese a la jornada lluviosa, la iniciativa volvió a registrar un gran éxito de participación, completándose todas las plazas disponibles, tanto de niños como de adultos. La programación comenzó por la mañana con un paseo micológico narrado, guiado por el experto micólogo Pedro Gómez Turiel, quien explicó a los participantes las principales especies presentes en el entorno del Parque Micológico y diversas curiosidades sobre su identificación y usos tradicionales.
A continuación, el Museo Micológico de Rabanales acogió una animada sesión de cuentacuentos a cargo de Esmeralda Folgado, que acercó el mundo de las setas a los más pequeños a través de historias y juegos participativos.
La mañana concluyó con una degustación de garbanzos con boletus de jara, conocido popularmente como el “zamoranito”, una de las especies emblemáticas del territorio amparado por el Parque Micológico del Noroeste Zamorano.
Ya por la tarde se desarrolló el taller infantil de cocina micológica, en el que los niños pudieron preparar su propia quiche de setas y unas originales galletitas de boletus, aprendiendo de forma divertida a integrar los hongos en recetas sencillas y saludables.
Un año más, la Jornada Chiquisetas se consolida como una cita de referencia dentro de las actividades de divulgación micológica en la provincia, combinando formación, gastronomía y ocio familiar en un entorno único.
