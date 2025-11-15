Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"

Así es el vídeo que ha presentado la Diputación de Zamora para promocionar la provincia en INTUR

VÍDEO | Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"

VÍDEO | Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"

Cedido

F. E.

El Patronato de Turismo en Zamora de la Diputación de Zamora ha presentado este fin de semana en la Feria INTUR, en Valladolid, su nuevo vídeo promocional “ZAMORA, UNA PUERTA AL FIRMAMENTO”, realizado por el cineasta zamorano Miguel Ángel Pertejo. Una pieza que invita a descubrir la provincia desde una mirada diferente: la del Turismo de las Estrellas, un recurso único que “faltaba por abrir en nuestra oferta turística” y que está despertando un creciente interés entre los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y en plena naturaleza.

Un fotograma del vídeo promocional de Zamora en INTUR.

Un fotograma del vídeo promocional de Zamora en INTUR. / Cedida

Durante este año, el Patronato ha desarrollado diversas acciones para impulsar este nuevo producto turístico:

  • Curso de iniciación al Astroturismo (mayo)
  • Festival de Astroturismo de Benavente (julio)
  • Jornadas profesionales dirigidas al sector turístico a comienzos de 2025, para facilitar herramientas y formación en torno a la comercialización de esta oferta emergente

Noticias relacionadas y más

Además, la Diputación continúa trabajando en la tramitación y recogida de datos necesarios para la declaración del cielo de la provincia como Reserva Starlight, un reconocimiento internacional que situaría a Zamora entre los mejores destinos para la observación astronómica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
  2. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  3. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  4. Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
  5. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  6. Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
  7. Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
  8. La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor

Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"

Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"

El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”

El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”

La Plataforma sanitaria de Tábara alza la voz: "La sanidad pública es un derecho, mientras que la sanidad privada es un negocio”

La Plataforma sanitaria de Tábara alza la voz: "La sanidad pública es un derecho, mientras que la sanidad privada es un negocio”

Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos

Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos

La romería de la patrona de Aliste aspira a ser Fiesta de Interés Nacional

Ecologistas denuncia la tala de árboles de ribera protegidos en Manzanal de Arriba

Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos

El río Forcadura anega media docena de viviendas y pajares en Vigo

El río Forcadura anega media docena de viviendas y pajares en Vigo
Tracking Pixel Contents