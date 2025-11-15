Zamora, una puerta al firmamento: el espectacular vídeo para promocionar el "Turismo de las Estrellas"
Así es el vídeo que ha presentado la Diputación de Zamora para promocionar la provincia en INTUR
F. E.
El Patronato de Turismo en Zamora de la Diputación de Zamora ha presentado este fin de semana en la Feria INTUR, en Valladolid, su nuevo vídeo promocional “ZAMORA, UNA PUERTA AL FIRMAMENTO”, realizado por el cineasta zamorano Miguel Ángel Pertejo. Una pieza que invita a descubrir la provincia desde una mirada diferente: la del Turismo de las Estrellas, un recurso único que “faltaba por abrir en nuestra oferta turística” y que está despertando un creciente interés entre los viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y en plena naturaleza.
Durante este año, el Patronato ha desarrollado diversas acciones para impulsar este nuevo producto turístico:
- Curso de iniciación al Astroturismo (mayo)
- Festival de Astroturismo de Benavente (julio)
- Jornadas profesionales dirigidas al sector turístico a comienzos de 2025, para facilitar herramientas y formación en torno a la comercialización de esta oferta emergente
Además, la Diputación continúa trabajando en la tramitación y recogida de datos necesarios para la declaración del cielo de la provincia como Reserva Starlight, un reconocimiento internacional que situaría a Zamora entre los mejores destinos para la observación astronómica.
