La romería de la patrona de Aliste aspira a ser Fiesta de Interés Nacional

La histórica cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, presidida por Javier Campos Santiago, iniciará con la llega de 2026 los trámites oficiales para solicitar y conseguir la declaración de la romería en honor a la "Patrona de Aliste" como Fiesta de Interés Turístico Nacional con miras a la celebración del día 2 de julio de 2027 en que la celebración volverá a caer en domingo y volverá a congregar como manda la tradición a las "Siete Hermanas" de España y Portugal.

Esta fue una de las conclusiones de la primera asamblea general de la hermandad de la Virgen de la Salud en su nueva etapa, que, con la presencia del párroco y capellán de la hermandad Teo Nieto Vicente, se desarrolló en el auditorio municipal Tratado de Alcañices.

Otro objetivo al que se dio luz verde fue afrontar pequeñas actuaciones en el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación del antiguo Convento de San Francisco de Alcañices con vistas a mejorar sus prestaciones antes de la celebración de la romería internacional del 2 de julio de 2026.

Una de las actuaciones prioritarias será la necesaria restauración de las puertas de madera del templo franciscano que hace varios años fueron puestas y sufragadas por la propia cofradía y que sufre el deterioro causado por las inclemencias atmosféricas pues dada su ubicación cuando llueve recibe toda el agua de frente y en verano casi durante todo el día les da el sol. La previsión es lijarla y limpiarla para después darles las capas de aceite y barniz que se considere oportuno. Actuación que para mayores garantías se dejará en manos de un pintor profesional.

Defectos en las escaleras de acceso al altar del santuario. | FIRMA

En segundo lugar, se prevé actuar en la renovación de los escalones que dan acceso desde el cuerpo central de la iglesia, más baja, a la zona del altar, algunos de los cuales están rotos, los cuales se retirarían para colocar otros nuevos.

La tercera actuación estaría en las pequeñas escaleras de caracol situadas detrás del retablo mayor donde se prevé instalar una pequeña barandilla para garantizar la seguridad cuando hay que utilizarlas para subir hasta el camarín de la Patrona de Aliste. Se trata de pequeñas actuaciones que en ningún caso afectan al valor patrimonial del templo.

La cofradía de la Virgen de la Salud ha decidido así mismo aprobar la ubicación de su sede oficial en la Casa Rectoral de la parroquia de la Virgen de la Asunción situada entre la Plaza Ferreras y la Plaza Reverendo Domingo Dacosta donde se les ha cedido una habitación para poder desarrollar en ella las reuniones de la Junta Directiva. Además, se contará con la cesión de otro habitáculo para almacenar los artículos merchandising personalizado de la hermandad. En el exterior se ubicará un buzón propio para que los cofrades o devotos puedan dejar sus sugerencias, propuestas o peticiones ya sea de forma anónima o con su nombre y apellidos.

El presidente Javier Campos Santiago hizo balance de la primera etapa de la Junta Directiva en la que se han inscrito un total de 50 nuevos cofrades entre los que destacan muchos jóvenes que, aún residiendo fuera de la comarca de Aliste por motivos de estudios o trabajo, han decidido seguir la estela de sus padres y abuelos como hermanos y hermanas. De esta manera se han alcanzado los 561 cofrades (que le reafirman como la más importante del Arciprestazgo de Aliste y Alba y de "La Raya" de España y Portugal), repartidos entre hombres y mujeres, pues se trata de una hermandad mixta, de la que forman parte devotos y devotas de Alcañices y de otros muchos pueblos como Rabanales, Alcorcillo, Vivinera, Santa Ana, Tola o San Juan del Rebollar.

Puertas del antiguo Convento de San Francisco de Alcañices. | CH. S.

En Extremadura y más concretamente en la provincia de Cáceres, existe una cofradía de la Virgen de la Salud, acordándose iniciar contactos con ella con vistas a un futuro hermanamiento.

El "Carro Triunfante" se ha venido resguardando en una nave del barrio del Alto la Atalaya un lugar ideal, pero con un problema a la hora de cargado en un remolque o camión, dada su gran altura de unos cinco metros en conjunto. A partir de enero se trasladará a una nave cedida por una vecina en la calle Cárcel, colindante al Convento de San Francisco, lo cual facilitará llevarlo rodando en un recorrido de apenas cincuenta metros hasta el santuario sin necesidad de transporte.

Independientemente de los asuntos tratados y aprobados el objetivo principal será seguir velando por la preservación de los valores de culto, religiosos y patrimoniales de la Virgen de la Salud como la gran señora que bajo su manto acoge la protección de los alistanos y el patronazgo de Aliste.

La nueva Junta Directiva elegida el 2 de noviembre de 2024 mantiene los cargos solo con una variación: Javier Campos Santiago presidente, Ángel Pérez Fernández vicepresidente, Paquita Agüello Prieto de secretaria e Isabel Rivera Genicio tesorera. De las cuatro vocalías siguen Margarita García Pertejo, José Luis Gago Colmenar y Antonia Pérez Lorenzo. Por motivos profesionales que le impiden acudir a las reuniones ha dejado el cargo Rosa Píriz Mezquita, siendo nombrada para sustituirla Sandra Pérez Calvo.

La Junta Directiva anima a todos los cofrades a participar activamente en futuras asambleas: "Entre todos podemos aportar ideas, propuestas y reflexiones entorno a nuestra patrona alistana la Virgen de la Salud, símbolo de fe y tradición en Alcañices y en Aliste. La cofradía es de todos y juntos podemos fortalecerla".