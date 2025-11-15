Robos en viviendas activan la alarma en pueblos de Sayago y Tierra de Campos

Los robos registrados en los últimos días en varias viviendas de Sayago y Tierra de Campos han activado la alarma entre sus vecinos, que han reclamado más vigilancia y que, en algunos casos, han adoptado medidas de protección en sus hogares para evitar la entrada de los ladrones.

Por una parte, en Fermoselle se han presentado varias denuncias por robos en casas situadas en diferentes puntos del municipio. En uno de los casos, los ladrones aprovecharon que sus propietarios habían salido a cenar y accedieron al interior donde reventaron una caja fuerte y, según fuentes consultadas, se apropiaron de dinero, joyas y una escopeta de caza.

En el mismo municipio sayagués se ha denunciado otro robo en una vivienda ubicada en la zona conocida como "El Tablao", propiedad de unos vecinos que residen a caballo entre Madrid y Fermoselle. El tercer "golpe" en la localidad fue perpetrado en una vivienda que permanecía cerrada, ya que sus propietarios no residen en el pueblo. Ante estos hechos, vecinos han reclamado que se intensifique la vigilancia, aunque también muestran abiertamente su preocupación porque "estamos ante una situación de inseguridad que no habíamos tenido nunca".

Se refieren los vecinos a la reestructuración de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia que, en su opinión, favorece la acción de "los que quieren delinquir", a pesar de que el plan reorganizativo se basaba en menos efectivos en las oficinas y más patrullas en las calles. Esta es, al menos, la apreciación de vecinos porque, como reconocen, "estamos ante una inseguridad que no habíamos tenido nunca" y reclaman una "vigilancia constante" para evitar nuevos robos y para garantizar la seguridad de las personas que residen en el medio rural.

Del mismo modo cuestionan que los agentes de la Guardia Civil puedan fijar su residencia a una distancia de hora y media de su destino, lo que ha provocado que Casas Cuartel como la de Fermoselle estén prácticamente vacías, lo que acrecienta la sensación de inseguridad en el pueblo.

Al margen de los robos perpetrados en Fermoselle, también se han denunciado otros actos delictivos en pueblos de Tierra de Campos. En la citada comarca, los ladrones han actuado en una vivienda de Villamayor de Campos y en un negocio hostelero de Villanueva del Campo.

En el primer caso, los ladrones perpetraron un robo en una vivienda en la que se apropiaron de varias joyas que, por el momento, no han sido valoradas. En el hurto registrado en Villanueva del Campo, el objetivo fue el bar de los jubilados en el que, tras acceder al interior, los autores se llevaron comida, bebida y dinero, aunque no ha trascendido la cantidad. En ambos casos, como ha podido confirmar este diario, fueron robos con fuerza. Ante esta situación, algunos vecinos de pueblos de Tierra de Campos han comenzado a instalar verjas en las plantas bajas de sus hogares.