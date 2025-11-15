La Plataforma sanitaria de Tábara alza la voz: "La sanidad es un derecho, mientras la sanidad privada es un negocio”

La Plataforma por una Sanidad Pública Digna de la Zona Básica de Salud de Tábara ha expresado su solidaridad con la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla "Amama", cuestionando a los responsables políticos de Andalucía "que lejos de apoyarles y dar solución a sus problemas de cribado de las mamografías, no son capaces de recibirles y aclarar los fallos que han llevado a tener en vilo a miles de mujeres, que algunas después de 2 o 3 años de hacerse las pruebas, no les han llegado los resultados o en ocasiones les han llegado falsificados. No han terminado de hacer de nuevo las pruebas a esos miles de mujeres que no saben los resultados de las pruebas anteriores, con el problema emocional que ello conlleva. A otras ya no les hacen falta, pues han fallecido por no atenderles en tiempo y forma" han expresado los miembros de la plataforma tabaresa en la concentracón que llevan a cabo cada sábado y que esta vez se ha trasladado al Ayuntamiento de Tábara debido a la lluvia.

En la concentración se han sacado a la luz los "casi 4.000 millones de euros”, invertidos en Andalucía durante los últimos años en la sanidad privada. "Esto sí se les da bien a los“representantes políticos, tanto en Andalucía como en “Castilla y León”, donde también han invertido 1.900 millones de euros en la sanidad privada”. Y han recordado que la sanidad pública "es un derecho, mientras la sanidad privada es un negocio”.

La plataforma incide en las reivindicaciones, como la dotación de médico y enfermera de guardia las 24 horas del día; médico de apoyo para cubrir bajas, vacaciones y permisos de los profesionales; pediatra una vez por semana; psiquiatra una vez por semana; geriatra, dada la avanzada edad de las personas de la Zona Básica de Salud de Tábara y fisioterapeuta una vez por semana.