La feria de Trabazos confirma el extraordinario nivel de las mieles zamoranas: conoce lo premiados

El presidente de la Diputación destaca calidad los productos de la tierra y la fuerza del medio rural

Trabazos ha vuelto a convertirse en capital de los productos de la tierra con la celebración de la XIX Jornada de la Castaña y Setas Alistanas y la IV Feria Provincial de la Miel.

Un encuentro donde se reconoció a las mejores mieles producidas por apicultores de la provincia a través de los Premios Alveare. Tras la deliberación del jurado, los galardonados fueron: Premio Popular: Miel Valdepalacios (Palacios de Sanabria). En claras, oro para Miel de Laura (Escober de Tábara), plata para Miel de Vegalatrave (Vegalatrave) y bronce para Las Obreras de Aliste (Gallegos del Campo). Mención especial de claras: Apijofer (Vide de Aa).

En la categoría de mieles oscuras el oro fue para Rivera de Aliste (Gallegos del Río), plata para Miel los Caballeros (Donadillo) y bronce para Miel Gómez (Aciberos). La primera mención oscuras se otorgó a Miel Bocabrañas (Mombuey). La segunda mención oscuras: Apícola la Urrieta (Flechas) y la tercera mención oscuras: Miel los Castros (Ferreras de Arriba).

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el vicepresidente segundo, Ramiro Silva, acompañaron a productores y vecinos en una cita que pone en valor la calidad los productos de la tierra y la fuerza del medio rural.

La Feria Provincial de la Miel volvió a demostrar la calidad de los apicultores zamoranos, como se demostró en el concurso y la degustación y venta de las mejores mieles envasadas, así como otros productos de otoño.

Además, los asistentes compartieron el clásico «lumbrón» y asado tradicional de más de 200 kilos de castañas, que se repartieron en una degustación popular. Tampoco podía faltar la tradicional queimada, concursos de tortillas y postres elaborados con frutos de otoño y una degustación de hornazo alistano.

El presidente de la Diputación y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, destacó la participación de los zamoranos y vecinos de «La Raya» en esta gran fiesta de los productos de la tierra.

