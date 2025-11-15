Ecologistas denuncia la tala de árboles de ribera protegidos en Manzanal de Arriba

Ecologistas Zamora ha interpuesto dos denuncias por la "tala indiscriminada" de árboles de ribera protegidos que se venía efectuando en el cauce del regato en el término de Manzanal de Arriba en la mañana de ayer viernes. Unos trabajos que se han visto momentáneamente paralizados tras la intervención por parte de una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

La organización interponía dos denuncias –adjuntando material gráfico– ante la Confederación Hidrológica del Duero (CHD) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente nada más tener conocimiento de esta actuación. El justificante de los documentos presentados hace referencia a la "tala indiscriminada" de alisos, álamos blancos y abedules en una zona de dominio público y en el cauce del regato de Prado redondo hacia La Zapatera, lo que requeriría de la autorización expresa por parte de la Confederación.

Hasta el lugar de los hechos se personaron hasta en dos ocasiones agentes del Seprona, a instancias de la organización, para requerir la pertinente documentación. El Ayuntamiento alega disponer de las autorizaciones también en los terrenos de titularidad privada con la correspondiente autorización y firmas de los propietarios afectados.

Una situación en todo caso "bastante inaudita", en opinión del coordinador de Ecologistas Zamora, Julio Fernández, al tratarse de especies arbóreas "muchas de ellas protegidas" y con un "altísimo valor ecológico porque anidan numerosas especies". Añade que la Confederación no está autorizando en ningún caso la tala de dichos árboles, a excepción de alamedas de nueva plantación o árboles que no son autóctonos como por ejemplo, los chopos canadienses.

Pese a la paralización momentánea de la tala efectuada por una empresa de extracción de madera, la organización denuncia que "buena parte" de los ejemplares ya han desaparecido, "especialmente los alisos" dejando una de las paredes completamente limpia. El servicio del Seprona deberá ser el que dirima la legalidad de dichas actuaciones una vez concluya la recogida de la documentación requerida y proceda a realizar las gestiones pertinentes.