Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos

Eran las tres y media de la madrugada cuando un vehículo se empotraba contra un árbol en la localidad zamorana de Cubillos. En el coche viajaba una mujer y un hombre de unos 25 años.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso del accidente en la calle Tirso de Mina, justo en el cruce con la carretera, y envió al lugar de los hechos a la Policía Nacional y Local de Zamora así como a Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si hay heridos.

((Ampliaremos la información))