Un coche con dos ocupantes se empotra contra un árbol en Cubillos

Ha ocurrido a las tres y media de la madrugada en el cruce con la carretera

Foto de archivo de un vehículo estrellado contra un árbol en Quiruelas de Vidriales

Foto de archivo de un vehículo estrellado contra un árbol en Quiruelas de Vidriales / J. A. G. (Archivo)

T. S.

Eran las tres y media de la madrugada cuando un vehículo se empotraba contra un árbol en la localidad zamorana de Cubillos. En el coche viajaba una mujer y un hombre de unos 25 años.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso del accidente en la calle Tirso de Mina, justo en el cruce con la carretera, y envió al lugar de los hechos a la Policía Nacional y Local de Zamora así como a Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si hay heridos.

((Ampliaremos la información))

TEMAS

