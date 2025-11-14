Unanimidad para solicitar a la Junta el arreglo del camino viejo de Villaralbo
La moción presentada por Izquierda Unida alega el "creciente deterioro" de una vía de "uso frecuente" y que está ocasionando situaciones "muy peligrosas" por la pérdida de material, los blandones y desniveles
E. V.
El Ayuntamiento de Villaralbo instará a la Junta de Castilla y León a que proceda al arreglo y adecuado mantenimiento del conocido como "camino viejo". Al tiempo, instará a la empresa responsable de las obras de la red de abastecimiento de agua a reparar los desperfectos consecuencia de las obras.
El pleno del Ayuntamiento villaralbino aprobaba por unanimidad la moción presentada a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida para hacer frente al "creciente deterioro" de una vía de "uso frecuente por vecinos y vecinas de Villaralbo en sus desplazamientos a la capital". Durante la exposición y defensa de la moción, el concejal José Antonio Alonso, alegó que el deficiente estado está ocasionando situaciones "muy peligrosas como consecuencia de la pérdida de material y de los numerosos blandones y desniveles que se están abriendo en sus márgenes".
Al tiempo, recuerda que dicha vía se extiende sobre el Cordel de Villaralbo, una vía pecuaria que fue asumida por la Junta de Castilla y León como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias en 1997. Está vía había sido previamente asfaltada en 1985 y en 1987.
Ya en 2016, la entonces alcaldesa de Izquierda Unida, Ana Belén González, requirió a la Junta de Castilla y León que asumiera su responsabilidad sobre el camino, sin que ni entonces ni desde entonces, la administración regional haya procedido a su arreglo y correcto mantenimiento.
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
- La fabricación del queso zamorano se abre al consumidor