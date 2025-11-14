Unanimidad para solicitar a la Junta el arreglo del camino viejo de Villaralbo

El Ayuntamiento de Villaralbo instará a la Junta de Castilla y León a que proceda al arreglo y adecuado mantenimiento del conocido como "camino viejo". Al tiempo, instará a la empresa responsable de las obras de la red de abastecimiento de agua a reparar los desperfectos consecuencia de las obras.

El pleno del Ayuntamiento villaralbino aprobaba por unanimidad la moción presentada a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida para hacer frente al "creciente deterioro" de una vía de "uso frecuente por vecinos y vecinas de Villaralbo en sus desplazamientos a la capital". Durante la exposición y defensa de la moción, el concejal José Antonio Alonso, alegó que el deficiente estado está ocasionando situaciones "muy peligrosas como consecuencia de la pérdida de material y de los numerosos blandones y desniveles que se están abriendo en sus márgenes".

Al tiempo, recuerda que dicha vía se extiende sobre el Cordel de Villaralbo, una vía pecuaria que fue asumida por la Junta de Castilla y León como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias en 1997. Está vía había sido previamente asfaltada en 1985 y en 1987.

Ya en 2016, la entonces alcaldesa de Izquierda Unida, Ana Belén González, requirió a la Junta de Castilla y León que asumiera su responsabilidad sobre el camino, sin que ni entonces ni desde entonces, la administración regional haya procedido a su arreglo y correcto mantenimiento.