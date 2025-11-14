Rabanales forma a chefs de Zamora en nuevas aplicaciones culinarias de las setas silvestres

El Museo Micológico de Rabanales acogerá del 24 de noviembre al 1 de diciembre, de 17 a 20 horas, las primeras jornadas formativas sobre "Nuevas Aplicaciones de las Setas Silvestres en la Gastronomía" organizadas, dentro del programa "Imforest", por la Fundación Cesefor y Micocyl Castilla y León, con la colaboración de la Diputación de Zamora, Azehos, Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España, Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación de Municipios Micológicos de Aliste y Tábara, que preside Santi Moral Matellán.

En total se ofrecen 30 plazas con prioridad para los chefs profesionales de la hostelería con establecimientos de restauración ubicados dentro del territorio del Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano", que integra ya a 17 municipios y 74 pueblos zamoranos. Los cocineros serán formados en técnicas culinarias aplicadas a la micología, setas en la cocina de miniatura, acompañamientos y guarniciones y la micología en el mundo dulce. Micocyl.es/formación es el lugar donde deben inscribirse los chefs interesados.

Las clases serán impartidas por el chef y profesor de cocina y pastelería zamorano Jonatan Garrote, el cual ha participado durante los últimos siete veranos en los campamentos de MasterChef, el último el pasado mes de julio en Jerez de la Frontera (Cádiz), para 170 niños de ocho a diecisiete años. Entre otros lugares ha trabajado en el restaurante Arzak de San Sebastián.

Un ejemplar de seta que se recolecta en la comarca de Aliste. / Ch. S.

Durante las diferentes sesiones, según informa Monserrat Granado de Micocyl, los participantes profundizarán en técnicas culinarias aplicadas a la micología, uso de las setas en la cocina de miniatura, creación de acompañamientos y guarniciones y exploración de la micología en el mundo dulce. Así mismo se abordará la preparación tanto de especies comunes como de otras menos comercializadas con vistas a integrarlas de forma creativa y atractiva en la oferta gastronómica.

Se trata de un programa que incluirá además contenidos sobre presentación de los productos, seguridad alimentaria y diseño de menús de temporada, junto con el desarrollo de una estrategia conjunta para posicionar el Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano" como un referente en la gastronomía micológica que cada vez cuenta con más adeptos.

La formación de chefs profesionales en tierras alistanas se enmarca en el proyecto Imforest que, financiado por la Fundación Biodiversidad y la Unión Europea, promueve la bioeconomía forestal, la transición ecológica y el reto demográfico mediante la innovación y la gestión sostenible de los productos forestales no madereros, como es el caso concreto de la resina, corcho, plantas aromáticas y medicinales, piñones, setas, trufas, castañas, moras y miel.

Desde Imforest se trabaja para identificar el potencial productivo de estos bioproductos, impulsar proyectos innovadores que combatan el cambio climático y el abandono rural, y fortalecer las cadenas de valor mediante herramientas de gestión sostenible y gobernanza, fomentando además la igualdad de género y la generación de empleo verde en el medio rural.

Chiquisetas

El Centro de Interpretación de las Especies Micológicas de Rabanales acogerá el día sábado 15 de noviembre la iniciativa "Chiquisetas" con el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración del Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano".

Las familias que así lo deseen podrán inscribir a sus niños mayores de cinco años, las plazas son limitadas, hasta el día 14 (viernes). Los actos comenzarán a desarrollarse por la mañana con un paseo narrado a las 11.15 horas. A las 13 horas está programada la degustación de tapas elaboradas con setas en el museo micológico y por la tarde a las 16.30 horas un taller de cocina infantil.

Por otra parte, las Jornadas Micológicas de Aliste y Tábara de otoño han echado a andar un año más para que los amantes de la mejor gastronomía a base de setas y hongos puedan disfrutar de los exquisitos platos de los cocineros y cocineras alistanos y tabareses en seis pueblos diferentes de la comarca hasta el 15 de diciembre con alternativas como la "Pulga de lomo con setas" en Alcañices (Labrador), "Croquetas de Boletus y Boletus al ajillo" en Rabanales (Matellán), "Boletus de chocolate" en San Vitero (Fidel), "Tapa de champiñón" en Tábara (Scriptorium & La Zona) y menús micológicos en Trabazos (Los Castaños), Sejas (Bera) y Tábara (El Roble). Todo ello con reserva previa.

Aprovechando la campaña de otoño, que este año ha llegado un poco tardía, el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas de Rabanales de Aliste estará abierto de martes a domingo, de 10 a 13 horas, hasta el día 15 de diciembre, con ayuda de la Diputación de Zamora, atendido por Esmeralda Folgado. Se cierra los lunes.

Reforestación de La Culebra

La villa de Tábara acogerá el sábado la III Jornada de Reforestación organizadas por el sindicato CNT abierta a la participación de cuantos así lo deseen. Como punto de encuentro se ha establecido la Plaza Mayor a las 9.30 horas y desde allí se saldrá camino de la Sierra de la Culebra para la plantación de 300 árboles autóctonos en el paraje de "Sazadón". A las 13.30 horas tendrá lugar el homenaje a las víctimas de los incendios forestales.

Dado que se prevén lluvias, los actos de tarde se centrarán todos en el Auditorio Municipal "Leticia Rosino" con comida popular a las 14.30 horas; a las 16.30 una mirada sobre los incendios en el noroeste peninsular y a las 17.15 horas se abordará la situación de los bomberos forestales para finalizar la jornada con un concierto de música a cargo del grupo Pindio Technofolk de Cantabria. Habrá una monitora para cuidar los niños de los voluntarios.