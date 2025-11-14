Las matanzas domiciliarias, una tradición en decadencia en Zamora
Los servicios veterinarios de la Junta analizaron durante la pasada campaña un 7% menos de muestras de cerdos y jabalíes
Arranca una nueva temporada de control de animales sacrificados para autoconsumo, que se prolongará hasta el 5 de abril
Lejos quedan los años en los que las matanzas se convertían en una gran fiesta familiar, durante la que se sacrificaban animales para garantizar el abastecimiento de carne de cerdo o jabalí durante un tiempo.
Así lo demuestran los datos de la última campaña, en la que se registraron un 7% menos de matanzas y los servicios veterinarios de la Junta, junto a entidades colaboradoras, analizaron 1.129 cerdos, 89 menos que en el año anterior, y 330 jabalíes abatidos en actividades cinegéticas para autoconsumo.
En el ámbito cinegético destinado a comercialización, el control sanitario alcanzó 890 jabalíes, 469 ciervos, 15 corzos y 6 gamos. Estas cifras revelan un ligero aumento respecto a la campaña 2023-2024, con un ascenso destacable, de casi el 50%, en el caso de los ciervos.
Todas las piezas cinegéticas son sometidas a inspección para detectar anomalías, verificar que la muerte se corresponde con la actividad de caza y proceder a su precintado antes del traslado a establecimientos autorizados de manipulación de caza silvestre.
Calendario
Aunque las cifras indican que la matanza domiciliaria es una tradición en decadencia, la consejería de Sanidad ha puesto en marcha una nueva campaña de control de cerdos y jabalíes abatidos en actividades cinegéticas para autoconsumo, que se extenderá hasta el 5 de abril.
Un año más, el objetivo de la campaña es preservar la salud pública y acompañar una tradición muy arraigada en el medio rural zamorano. El calendario mantiene como picos de actividad el puente de la Constitución y el periodo navideño, cuando se concentran más matanzas en los pueblos de la provincia.
La normativa vigente obliga al reconocimiento sanitario de los cerdos sacrificados para autoconsumo y regula la identificación de animales silvestres abatidos en actividades cinegéticas para su comercialización, con el fin de asegurar diagnósticos fiables que eviten riesgos como la triquinosis humana.
Para la presente campaña 2025-2026, Zamora contará con 27 veterinarios colaboradores, que se suman a los equipos propios para reforzar la capacidad de respuesta en toda la provincia.
La Junta ha recordado también que la carne procedente de matanzas domiciliarias y sus derivados únicamente puede destinarse al consumo familiar y que su venta está prohibida.
