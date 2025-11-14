Herida una mujer de 56 años en un accidente entre Muga de Alba y Carbajales de Alba
El turismo se ha salido de la vía
V. C.
Una mujer de 56 años ha resultado herida en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en el punto kilométrico 30 de la ZA-P-1405, entre Muga de Alba y Carbajales de Alba.
El suceso ha tenido lugar sobre las 12.20 horas, cuando el turismo se ha salido de la vía. La mujer herida ha referido dolor en la espalda. Desde el 1-1-2 Castilla y León han informado de que se ha avisado a Tráfico de Zamora y a Sacyl del accidente.
