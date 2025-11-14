La exposición "No podrán quemar nuestros recuerdos" rescata el recuerdo del paisaje calcinado en Sanabria
María de León y Marina del Corral muestran la visión artística de la comarca en una muestra inaugurada recientemente en Madrid
La exposición "No podrán quemar nuestros recuerdos" presenta la obra de pintura abstracta de María de León y Sanabria y la obra de fotografía artística de Marina del Corral.
El lugar de encuentro con sus respectivas obras es el espacio de exposición de Tierra del Fuego, en la travesía de Conde Duque en Madrid.
María de León, artista de raíces sanabresas y leonesas, recoge en su trabajo artístico los recuerdos de la gente de Sanabria representadas en imágenes de lugares para que no caigan en el olvido.
En este marco la pintora pone en valor esos espacios de la zona afectada por los incendios forestales de este verano y un mensaje "no podrán quemar nuestros recuerdos".
Por su parte, Marina del Corral capta en su fotografía analógica la memoria del bosque sanabrés, reflejado en colores, iluminación y texturas.
Marina refleja su mirada artística de una tierra sanabresa misteriosa. La colección podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, tras su reciente inauguración en Madrid.
