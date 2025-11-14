Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición "No podrán quemar nuestros recuerdos" rescata el recuerdo del paisaje calcinado en Sanabria

María de León y Marina del Corral muestran la visión artística de la comarca en una muestra inaugurada recientemente en Madrid

Asistentes al acto de inauguración de la muestra intercambian impresiones sobre las obras. | A. S.

Asistentes al acto de inauguración de la muestra intercambian impresiones sobre las obras. | A. S.

Araceli Saavedra

La exposición "No podrán quemar nuestros recuerdos" presenta la obra de pintura abstracta de María de León y Sanabria y la obra de fotografía artística de Marina del Corral.

El lugar de encuentro con sus respectivas obras es el espacio de exposición de Tierra del Fuego, en la travesía de Conde Duque en Madrid.

María de León, artista de raíces sanabresas y leonesas, recoge en su trabajo artístico los recuerdos de la gente de Sanabria representadas en imágenes de lugares para que no caigan en el olvido.

Parte de las obras que se exhiben en la exposición inaugurada en Madrid.

Parte de las obras que se exhiben en la exposición inaugurada en Madrid. / A. S.

En este marco la pintora pone en valor esos espacios de la zona afectada por los incendios forestales de este verano y un mensaje "no podrán quemar nuestros recuerdos".

Por su parte, Marina del Corral capta en su fotografía analógica la memoria del bosque sanabrés, reflejado en colores, iluminación y texturas.

Noticias relacionadas y más

Marina refleja su mirada artística de una tierra sanabresa misteriosa. La colección podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, tras su reciente inauguración en Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
  2. Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
  3. Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
  4. La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
  5. Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
  6. Accidente de tráfico en este pueblo de Zamora
  7. Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
  8. Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado

La exposición "No podrán quemar nuestros recuerdos" rescata el recuerdo del paisaje calcinado en Sanabria

Rabanales forma a chefs de Zamora en nuevas aplicaciones culinarias de las setas silvestres

El muestreo de salmónidos y ciprínidos en ríos del noroeste de Zamora confirma su "genética inigualable"

¿Qué hacer frente a inclemencias meteorológicas como las provocadas por la borrasca Claudia en Zamora?

¿Qué hacer frente a inclemencias meteorológicas como las provocadas por la borrasca Claudia en Zamora?

Proponen a Zamora como "espacio de trabajo" para sellar un Pacto de Estado contra la despoblación

Proponen a Zamora como "espacio de trabajo" para sellar un Pacto de Estado contra la despoblación

La central nuclear de Sayago, el proyecto de prosperidad para la Zamora rural que se desvaneció en apenas una década

La central nuclear de Sayago, el proyecto de prosperidad para la Zamora rural que se desvaneció en apenas una década

España ya ha sacrificado dos millones y medio de aves por la gripe aviar y ordena confinar todas las granjas

Vandalismo en este pueblo de Zamora: calcinados varios contenedores de basura "llenos de serrín"

Tracking Pixel Contents