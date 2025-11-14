La DO Arribes abre la puerta de sus bodegas a formadores de diversos países para reforzar su proyección internacional
Los participantes en la iniciativa constatan sobre el terreno la conexión entre paisaje, tradición y vino durante la visita realizada esta semana a la zona
Formadores internacionales han compartido una experiencia inmersiva durante la visita realizada a lo largo de esta semana a la Denominación de Origen Arribes, en colaboración con el ICEX.
Los participantes en la iniciativa recalaron en la zona desde Austria, Bulgaria, China y Croacia y disfrutaron de una visita profesional organizada con el objetivo de que pudieran profundizar en el conocimiento de los vinos que se elaboran en Arribes, sus variedades de uva y los proyectos enológicos que se han puesto en marcha en el territorio.
Durante su estancia, los formadores recorrieron bodegas centenarias y viñedos en uno de los momentos más espectaculares del año, cuando el paisaje se tiñe de una explosión de colores otoñales que envuelve las laderas del río Duero y sus afluentes.
Este entorno natural, combinado con la tradición vitivinícola de la zona, ofreció al grupo una visión completa de la singularidad que define a la Denominación de Origen Arribes.
La agenda incluyó también varias catas técnicas de elaboraciones de distintas bodegas y variedades autóctonas, donde los formadores pudieron apreciar la diversidad, personalidad y calidad creciente de los vinos amparados por la Denominación de Origen Arribes.
Asimismo, conocieron de primera mano varios proyectos innovadores y sostenibles, presentados directamente por sus responsables, quienes compartieron sus experiencias, retos y perspectivas de futuro.
La visita concluyó con una valoración muy positiva por parte de los formadores, que destacaron la riqueza vitivinícola de la zona, la autenticidad de sus variedades y la fuerte conexión entre paisaje, tradición y vino.
Para la Denominación de Origen Arribes, esta acción supone un paso más en la proyección internacional del territorio y en la consolidación de su identidad en los mercados exteriores.
